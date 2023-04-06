ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 228 bin ile beklentilerin üzerinde​ gerçekleşti.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta ​228 bin ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti​​.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 200 bin seviyesinde olacağını​ tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 25 Mart haftası için 198 bin olarak açıklanan başvuru sayısı 246 bin olarak revize edildi.

4 HAFTALIK ORTALAMA 237 BİN 750 OLDU

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 237 bin 750 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 25 Mart haftasında 1,823 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)

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