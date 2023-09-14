ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin altında​ kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 9 Eylül haftasında 220 bin ile beklentilerin altında​ gerçekleşti.

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ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül ile biten haftada ​220 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.​​

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225​ bin seviyesinde gerçekleşeceğini​ tahmin ediyordu.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Eylül ile biten haftada 216 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217 bin olarak revize edildi.​

4 HAFTALIK ORTALAMA GERİLEDİ

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Eylül ile biten haftada 224 bin 500 seviyesine geriledi.

ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Eylül ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)