ABD’de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta beklentilerin altında kaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 9 Eylül haftasında 220 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 9 Eylül ile biten haftada 220 bin ile beklentilerin altında gerçekleşti.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 225 bin seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyordu.
ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce 2 Eylül ile biten haftada 216 bin seviyesinde gerçekleştiği açıklanan başvuru sayısı 217 bin olarak revize edildi.
4 HAFTALIK ORTALAMA GERİLEDİ
ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 9 Eylül ile biten haftada 224 bin 500 seviyesine geriledi.
ABD’de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2 Eylül ile biten haftada 1.688 milyon seviyesine yükseldi. (REUTERS)