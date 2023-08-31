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ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, temmuz ayında yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Sozcu.com.tr
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ABD’de kişisel tüketim harcamaları temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de kişisel tüketim harcamaları, temmuz ayında yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Piyasa beklentileri, kişisel gelirlerin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Amerikalıların kişisel gelirlerindeki artış, haziran ayında yüzde 0,3 olmuştu.

KİŞİSEL TÜKETİM HARCAMASI

Kişisel tüketim harcamaları ise temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Piyasa beklentileri kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,7 artması yönündeydi.

Kişisel tüketim harcamaları haziranda yüzde 0,5 yükselmişti

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