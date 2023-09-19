ABD’de konut başlangıçları ağustosta geriledi

ABD'de konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 11,3'lik düşüşle 1 milyon 283 bine gerilerken, Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut başlangıçları, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,3 azalarak 1 milyon 283 bine düştü.

Haziran 2020’den bu yana en düşük seviyesine inen ve beklentilerin altında gelen konut başlangıçlarının bu dönemde 1 milyon 440 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, temmuzda yüzde 2 artışla 1 milyon 447 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, ağustosta yıllık bazda da yüzde 14,8 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİYİ AŞTI

İnşaat izinleri ise ağustosta aylık bazda yüzde 6,9 artışla 1 milyon 543 bine çıkarken 10 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen inşaat izinlerinin de bu dönemde 1 milyon 440 bin olması öngörülüyordu. İnşaat izinleri, temmuzda yüzde 0,1 artarak 1 milyon 443 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de inşaat izinleri, ağustosta yıllık bazda ise yüzde 2,7 azaldı. (AA)

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