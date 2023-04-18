ABD’de konut başlangıçları martta beklentileri aştı

ABD'de konut başlangıçları, martta yüzde 0,8 azalışla 1 milyon 420 bine düşmesine karşın beklentilerin üzerinde geldi.

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ABD Ticaret Bakanlığı, mart ayına ait konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, konut başlangıçları, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,8 azalarak 1 milyon 420 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin üstünde gelen konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu. Konut başlangıçları, şubatta 1 milyon 432 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, martta yıllık bazda da yüzde 17,2 azaldı.

İNŞAAT İZİNLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İnşaat izinleri, martta aylık bazda yüzde 8,8 azalarak 1 milyon 413 bin seviyesine düştü. Bu dönemde beklentilerin altında kalan inşaat izinlerinin 1 milyon 450 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, şubatta 1 milyon 550 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD’de inşaat izinleri, martta yıllık bazda da yüzde 24,8 azaldı. (AA)

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