ABD’de konut fiyatları haziranda arttı
ABD'de konut fiyatları haziranda önceki aya göre yükseldi.
ABD'de konut fiyatları haziranda yıllık yüzde 0,7 arttı.
Bloomberg’in haberine göre, S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı. Mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre, ulusal fiyat göstergesi haziran ayında aylık bazda yüzde 0,7 arttı.
Yıllık bazda bakıldığında ise ülke çapında ev fiyatları sabit kaldı. Verilere göre 30 yıllık ortalama ipotek oranı haziran başında yüzde 6,79’a ulaşmış sonrasında ise yüzde 7,23’e kadar sıçramıştı.