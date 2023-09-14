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ABD’de mortgage faizleri yükseldi, başvurular düştü

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,21'den yüzde 7,27'ye yükselirken başvuru sayısı 1996'dan bu yana en düşük seviyeye indi.

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ABD’de mortgage faizleri yükseldi, başvurular düştü

ABD’de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,27’ye yükselirken, mortgage başvuruları 1996’dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mortgage Bankalar Birliği (MBA) verilerine göre, mortgage başvuruları, 8 Eylül ile sona eren haftada bir önceki haftaya kıyasla yüzde 0,8 azaldı.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 7,21’den yüzde 7,27’ye yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,66’dan yüzde 6,72’ye çıktı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, mortgage başvurularının 8 haftanın 7’sinde düşüş göstererek 1996’dan bu yana en düşük seviyeye indiğini belirtti.

Kan, 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranının geçen hafta yüzde 7,27’ye yükselerek temmuz ayı sonundaki seviyesinin 40 baz puan üzerine çıktığını ifade etti. (AA)

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