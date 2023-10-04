ABD’de özel sektör istihdamı eylülde beklentilerin altında

ABD'de ADP özel sektör istihdamı eylülde beklentilerin altında kaldı. Veriler son 32 ayın en düşük seviyesine işaret etti.

Sozcu.com.tr

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ABD’de ADP özel sektör istihdamı eylülde 89 bin arttı. Beklenti 150 bin artış yönündeydi. Özel sektör istihdamı önceki ay 180 bin artmıştı. Veri 32 ayın en düşük istihdam artışı olarak kayıtlara geçti.

Rakamlar özel sektör istihdam artışının eylülde keskin bir düşüş gösterdiğinin kanıtı oldu. Veriler İşgücü piyasasının hâlâ güçlü olduğuna dair diğer işaretlere karşı denge sağladı ve yavaşlamaya işaret etti.

ADP baş ekonomisti Nela Richardson, “Bu ay işlerde keskin bir düşüş görüyoruz.

“Ayrıca son 12 ayda ücretlerde istikrarlı bir düşüş görüyoruz” dedi.