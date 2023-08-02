ABD’de özel sektör istihdamı temmuzda beklentilerin üzerinde arttı
ABD özel sektör istihdamı temmuzda 324 bin artışla ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.
ABD’de özel sektör istihdamı temmuz ayında 324 bin ile beklentilerin üzerinde yükseldi.
Ekonomistler ABD’de özel sektör istihdamının temmuzda 189 bin artacağını tahmin ediyordu.
Hizmet sektöründe istihdam 303 bin arttı. Ücret artışlarında düşüş devam etti. Veri, Fed’in faiz artırımlarına rağmen istihdam piyasasının dirençli kaldığını gösterdi.
Özel sektör istihdamı haziranda 497 bin artarak Şubat 2022’den bu yana en yüksek artışı kaydetmişti.