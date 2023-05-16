ABD’de perakende satışlar nisanda beklenenden az arttı

ABD'de perakende satışlar, nisanda aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artarak 686,1 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık yüzde 0,8 artması yönündeydi. Art arda 2 aylık düşüşün ardından toparlanma gösteren perakende satışlar, martta yüzde 0,7 azalmıştı.

Ülkede perakende satışlar, nisanda yıllık bazda ise yüzde 1,6 arttı. Beklentiler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 4,2 artması yönündeydi. Perakende satışlar martta yıllık bazda 2,42 artmıştı.

Nisan ayında perakende satışlardaki artışta; çeşitli mağaza perakendecileri, mağaza dışı perakendeciler, genel mal mağazaları, sağlık ve kişisel bakım mağazaları, restoranlar, inşaat malzemesi ve bahçe ekipmanlarının satıldığı mağazalar, motorlu araç ve parçalarının satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan yükseliş öne çıktı.

Aynı dönemde benzin istasyonları ile mobilya, elektronik, giyim ürünlerinin satıldığı mağazalarda ve spor malzemeleri, hobi ürünleri, müzik ürünleri ve kitap satılan mağazalardaki satışlarda ise azalış kaydedildi.

Analistler, perakende satış verilerinin bu yıl artan resesyon risklerine rağmen tüketici harcamalarının ikinci çeyreğin başlarında muhtemelen güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti. (AA)

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