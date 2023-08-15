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ABD’de perakende satışlar temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre ülkede perakende satışlar temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Yayınlanma: 16:11 - 15 Ağustos 2023 Güncellenme:
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ABD’de perakende satışlar temmuzda beklentilerin üzerinde arttı

ABD’de perakende satışlar, temmuzda aylık bazda yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ait perakende satış verilerini açıkladı.

Buna göre, perakende satışlar, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 696,4 milyar dolar oldu. Piyasa beklentileri, perakende satışların bu dönemde aylık bazda yüzde 0,4 artması yönündeydi. Perakende satışlar, haziranda da yüzde 0,3 artmıştı.

Ülkede perakende satışlar, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 3,2 yükseldi. Beklentiler, perakende satışların söz konusu dönemde yıllık bazda yüzde 1,5 artması yönündeydi. Perakende satışlar haziranda yıllık bazda yüzde 1,6 artış kaydetmişti.

Geçen ay perakende satışlardaki yükselişte, mağaza dışı perakendeciler, spor malzemeleri, hobi ürünleri ve kitaplar, yiyecek ve içecekler, giyim ile sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin satıldığı mağazalardaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı.

Öte yandan, mobilya, elektronik ve ev aletleri ile motorlu taşıt ve parçaları satılan mağazalardaki satışlarda da azalış kaydedildi.

Analistler, verilerin yüksek borçlanma maliyetleri ve fiyatlara rağmen tüketici harcamalarının dirençli kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. (AA)

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