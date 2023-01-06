ABD’de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı
ABD'de aralık ayında tarım dışı istihdam 223 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
ABD’de aralık ayında tarım dışı istihdam 223 bin ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.
Geçen ay 263 bin olarak açıklanan veri 256 bin seviyesine revize edildi.
Reuters anketine katılan 73 ekonomist tarım dışı istihdamın Aralık ayında 200 bine gerilemesini bekliyorlardı.
İŞSİZLİK YÜZDE 3,5
ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayı işsizlik oranının yüzde 3,5 seviyesine gerilediğini açıkladı.
Geçtiğimiz ay işsizlik oranı yüzde 3,6 olarak açıklanmıştı.
Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesine yükseleceğini tahmin ediyorlardı.
ABD’de ortalama saatlik ücretler Aralık ayında yüzde 0,3 seviyesine geriledi. Beklentiler saatlik ücretlerin yüzde 0,4 artacağı yönündeydi. (REUTERS)