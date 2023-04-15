ABD’de tüketici güveni nisanda beklentileri aştı
ABD'de tüketici güven endeksi nisanda aylık 1,5 puan artarak 63,5'e yükseldi. Güven endeksi beklentileri aştı.
ABD’de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, nisanda aylık 1,5 puan artışla 63,5’e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.
Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı nisan ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.
Buna göre, tüketici güveni nisanda geçen aya kıyasla 1,5 puan artarak 63,5’e yükseldi.
Piyasa beklentilerini aşan tüketici güven endeksinin, bu dönemde 62 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, martta 62 seviyesinde gerçekleşmişti.
Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, nisanda aylık 2,3 puan artarak 68,6’ya çıktı.
Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 1,1 puan artışla 60,3’e yükseldi.
KISA VADELİ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketicilerin dayanıklı tüketim malları ve otomobillerde enflasyonun azaldığını fark ederken, enflasyonun kısa vadede yüksek seyretmeye devam etmesini beklediklerini belirtti.
Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentisinin nisanda yüzde 3,6’dan yüzde 4,6’ya yükseldiğini kaydetti.
Kısa vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin belirsizliğin belirgin şekilde artmaya devam ettiğine dikkati çeken Hsu, bunun son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentilerindeki oynaklığın devam edebileceğine işaret ettiğini aktardı. (AA)