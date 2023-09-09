ABD’den Çin’e karşı Dünya Bankası’nı büyütme planı

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kredi sunma planı bu hafta resmen duyurulurken, İngiliz Financial Times gazetesi ABD'nin Çin'e karşı Dünya Bankası'nı büyütme planını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Dünya Bankası’nın Türkiye’ye mevcut 17 milyar dolarlık krediye ek olarak üç yıl içinde 18 milyar dolarlık kredi vereceğinin resmi olarak duyurulmasının ardından İngiliz Financial Times gazetesinde dün dikkat çeken bir haber yayımlandı.

“Joe Biden, Çin’in artan etkisiyle mücadele etmek için Dünya Bankası’nın büyütülmesi için baskı yapıyor” başlıklı haberde, ABD yönetiminin, Dünya Bankası’nın borç verme kapasitesini artırmak için hem Kongre’de hem de uluslararası alanda destek arayışında olduğu yazıldı.

Washington’un küresel iklim değişikliğiyle mücadeleyi finanse etmek ve Çin’in ekonomik nüfuzuna uygulanabilir bir alternatif sunmak konusunda yoğun bir baskı altında olduğuna işaret edilen haberde, bugün Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de başlayan G20 liderler zirvesinde Dünya Bankası’nın borç verme kapasitesinin artırılmasının gündeme geleceği aktarıldı.

100 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ HEDEFİ

Dünya Bankası’nın borç verme kapasitesinin ABD’nin katkısıyla 25 milyar dolar, diğer ülkelerin katkısıyla da 100 milyar dolar artırılabileceği belirtilen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu hafta yaptığı “Diğer ortakların da bizi izlemesini sağlamak için çalışıyoruz” demecine yer verildi.

Sullivan, Dünya Bankası planının Çin’e karşı olmadığını söylese de, “Ülkelerin, Pekin’in şeffaf olmayan şartlar sunan Kuşak ve Yol Girişimi’nin alternatiflerine sahip olmasının kritik olduğunu” da dile getirdi.

ABD yönetiminin Kongre’den Dünya Bankası’na 2,25 milyar dolar aktarılması için onay isteyeceği, bunun da kaldıraçla birlikte kredi kapasitesinde 25 milyar dolarlık artış sağlayacağı aktarıldı.

Biden yönetiminin ayrıca, düşük gelirli ülkelere dönük kredi kapasiteni 21 milyar dolar artırması için IMF’ye de kaynak aktarmayı planladığı belirtildi.

BRICS ZİRVESİ ABD İÇİN BASKIYI ARTIRDI

Haberde “Diğer ülkelerin ve ABD Kongresi’nin desteği garanti olmaktan uzak olsa da, Pekin’in dünya genelinde ekonomik ittifaklarını genişletme çabalarına karşı koyma ihtiyacı Biden yönetimi için daha acil hale geliyor” yorumunda bulunuldu.

Güney Afrika’daki son Brics zirvesine ve diğer ihtiyaç sahibi ülkelere kıyasla ABD’nin Ukrayna’ya orantısız bir şekilde yardım ettiği algısına işaret edilen haberde, bu iki gelişmenin kalkınma finansmanı konusunu ABD yönetimi için gündemin üst sıralarına taşıdığı ifade edildi.

Gelişen ülkelerin dünya genelinde artan faiz oranları, yüksek enerji fiyatları ve iklim değişikliğine bağlı artan maliyetlerle başa çıkmakta zorlandığını, bu nedenle de daha iyi şartlarda finansman talep ettiklerini aktaran FT, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen’ın dün Yeni Delhi’de yaptığı “Bu sadece Çin’e yanıt verme meselesi değil, uzun süredir devam eden küresel zorlukların üstesinden gelme meselesi” açıklamasını hatırlattı.

Yellen ayrıca, “Finansal kapasitelerine bağlı olarak diğer ülkelerin de bize katılacağını ve bunu büyütebileceğimizi umuyoruz” dedi.

DAHA FAZLA KREDİ ALABİLECEK ÜLKELER

Haberde, Beyaz Saray’ın, Kolombiya, Peru, Ürdün, Hindistan, Endonezya, Fas, Nijerya, Kenya ve Vietnam gibi ülkelerin Dünya Bankası’ndan daha fazla kredi alabileceğini söylediği aktarıldı.

G20 zirvesine ev sahipliği yapan Hindistan’ın da Dünya Bankası gündemini desteklediği ve G20’nin nihai tebliğinde bu gündeme dair bir planında yer alacağı belirtildi.

Öte yandan, IMF ve Dünya Bankası’nın reforme edilmesi de gündeme gelirken, bu iki kurumda en büyük hissedar olan ve veto gücünü elinde bulunduran ABD’nin, Çin’in oy gücünü ve nüfuzunu artıracak bir reformdan kaçınacağı ifade edildi.

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