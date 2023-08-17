ABD’den Kanada, Almanya ve Çin çeliğine ek vergi

ABD yönetimi, Kanada, Çin ve Almanya'dan gelen kalay kaplı çeliğe gümrük vergisi uygulama kararı aldı.

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ABD Ticaret Bakanlığı, yerli çelik üreticilerini korumak amacıyla Kanada, Almanya ve Çin’den ithal edilen kalay kaplı çelik için öncü anti-damping vergileri belirleyeceğini açıkladı.

Bu vergilerin çelikten yapılan teneke kutular ve bunların içerdikleri gıda, boya ve diğer ürünler için daha yüksek fiyat uyarılarına yol açması bekleniyor.

Bakanlık, Çin’den ithal edilen teneke kutu çeliğine yüzde 122,5, Almanya’dan ithal edilene yüzde 7,02 ve Kanada’dan ithal edilene yüzde 5,29 oranında öncü anti-damping vergisi uygulanmasını teklif edeceğini açıkladı.

Ticaret bakanlığı İngiltere, Hollanda, Güney Kore, Tayvan ve Türkiye’den ithal edilen ve gıda kutuları ile diğer kaplarda kullanılan çeliğe herhangi bir vergi uygulanmayacağını belirtti. (REUTERS)

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