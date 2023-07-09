ABD’den peş peşe Çin mesajları

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ziyareti sırasında yaptığı görüşmelerin "verimli" geçtiğini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerde "biraz ilerleme" kaydedildiğini düşündüğünü ifade etti.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Çin ziyaretinin son gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD ile Çin arasındaki ilişkinin zamanın en önemli ilişkilerinden biri olduğunu kaydetti.

Dünyanın iki büyük ekonomisinin küresel ekonominin yüzde 40’ını temsil ettiğine dikkati çeken Yellen, “ABD ve Çin arasında önemli anlaşmazlıklar var. Bu anlaşmazlıkların açık ve doğrudan iletilmesi gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

“DÜNYANIN İKİ ÜLKENİN DE GELİŞMESİ İÇİN YETERİNCE BÜYÜK OLDUĞUNA İNANIYORUZ”

Yellen, ABD Başkanı Joe Biden ile kendisinin ABD ile Çin arasındaki ilişkiyi büyük güç çatışması çerçevesinde görmediklerini belirterek, “Dünyanın her iki ülkenin de gelişmesi için yeterince büyük olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Her iki ülkenin de bu ilişkiyi sorumlu bir şekilde yönetme yükümlülüğü olduğunu vurgulayan Yellen, bunun birlikte yaşamanın ve küresel refahı paylaşmanın bir yolunu bulmak olduğunu aktardı.

Yellen, Çin ziyaretindeki amacının Pekin’deki yeni ekonomi yönetimiyle ilişki kurmak ve derinleştirmek olduğunu belirterek, ziyaret sırasındaki görüşmelerinin, iki ülke arasındaki ilişkiyi istikrara kavuşturma, yanlış anlama riskini azaltma ve işbirliği alanlarını ele almaya yönelik daha geniş bir çabanın parçası olduğunu anlattı.

ABD Hazine Bakanı Yellen, “Biraz ilerleme kaydettiğimizi ve hem bize hem de dünyaya fayda sağlayan sağlıklı bir ekonomik ilişkiye sahip olabileceğimizi düşünüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2 GÜNDE 10 SAAT SÜREN GÖRÜŞME

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Çin Başbakanı Li Çiang, Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Maliye Bakanı Liu Kun, Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng ve diğer üst düzey yetkililerle bir araya geldiğini belirten Yellen, söz konusu görüşmelerin “doğrudan, anlamlı ve verimli” geçtiğini kaydetti.

Yellen, “Genel olarak, iki gün boyunca yaklaşık 10 saat süren ikili görüşmelerimin ABD-Çin ilişkilerini daha sağlam bir temele oturtma çabamıza ileriye doğru bir adım olarak hizmet ettiğine inanıyorum.” değerlendirmesini yaptı.

Çin’in “haksız” ekonomik uygulamaları hakkındaki ciddi endişelerini aktardığını kaydeden Yellen, Amerikan firmalarına karşı zorlayıcı eylemlerde son zamanlarda yaşanan artışla ilgili endişelerini de gündeme getirdiğini bildirdi.

ABD BAŞKANI BIDEN’DAN ÇİN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Biden, CNN’den Fareed Zakaria’ya röportaj verdi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in “dünyadaki en büyük ekonomi ve askeri kapasiteye sahip ülke olarak ABD’nin yerini almak istediğine emin olduğunu” söyleyen Biden, yine de ABD ile Çin’in devam eden bir ilişkisi olabileceğine inandığını belirtti.

Biden, “Çin ile iki tarafa da fayda sağlayacak ilişki kurmanın bir yolu olduğunu düşünüyorum.” dedi.

Rusya ile görüşmesinin ardından Şi’yi aradığını ve bunun bir tehdit değil bir gözlem olduğunu ifade ettiğini aktaran Biden, “Rusya, Ukrayna’da varlık göstermeye başladığından beri 600 Amerikan şirketi Rusya’dan çekildi. Çin’in ekonomisinin Avrupa ve ABD’den gelen yatırıma bağlı olduğunu söylediniz, dikkatli olun.” dediğini aktardı.

Biden, Şi’nin kendisine bu konuda karşı çıkmadığını ve “Çin’in, Rusya’nın tam anlamıyla üstüne gitmediğini” söyleyerek “Şi, nükleer savaşın bir felaket olacağından ve güvenliğin gerekli olduğundan bahsediyor. Bu yüzden bu konu üzerinde çalışabileceğimizi düşünüyorum.” şeklinde konuştu. (AA)

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