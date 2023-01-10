AB’de konut fiyatları üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 7,4 arttı

Avrupa Birliği'nde konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 7,4 yükseldi.

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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde 2022 yılının üçüncü çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB’de konut fiyatları geçen yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2021’in aynı dönemine göre de yüzde 7,4 yükseldi.

Aynı dönemde konut fiyatları Euro Bölgesi’nde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1, yıllık bazda ise yüzde 6,8 arttı.

EN FAZLA ARTIŞ ESTONYA’DA

AB üyesi ülkeler arasında, üçüncü çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre konut fiyatlarında en fazla artış yüzde 24,2 ile Estonya’da, yüzde 21 ile Macaristan’da, yüzde 19,3 ile Litvanya’da ve yüzde 16,6 ile Çekya’da gerçekleşti.

Konut fiyatlarındaki artış İtalya’da yüzde 3, Almanya’da yüzde 4,9, Fransa’da yüzde 6,5 ve İspanya’da yüzde 7,6 oldu. (AA)

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