AB’den yeni yaptırım kararı
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını hedef alan kişi ve kuruluşlara yönelik yaptırımları 6 ay için uzattı.
AB Konseyi’nden yapılan açıklamada, kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Eylül 2023’e kadar uzatıldığı bildirildi.
Yaptırımlar, varlıkların dondurulmasını, seyahat yasağını ve listedekilere mali fon sağlanmasının yasaklanmasını içeriyor.
1473 KİŞİ VE 205 KURULUŞU KAPSIYOR
Mevcut yaptırımlar şu anda 1473 kişi ve 205 kuruluşu kapsıyor.
Bu kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya saldırı başlatması sonrasında yaptırım listesine alınmıştı.
AB, yaptırımlarla Rusya’nın ekonomisini zayıflatmayı, kritik teknolojilere ve pazarlara ulaşımını kesmeyi ve savaşma kabiliyetini düşürmeyi hedefliyor. (AA)