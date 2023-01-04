Abone Ol

Goldman Sachs 2023’te birleşme ve satın almalarda toparlanma bekliyor

2022'de yüzde 36 düşen birleşme ve satın alma işlem hacminin, bu yılın ikinci yarısından itibaren toparlanması öngörülüyor.

Yayınlanma: 13:22 - 04 Ocak 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Goldman Sachs 2023’te birleşme ve satın almalarda toparlanma bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın birleşme ve satın alma işlemlerinden (M&A) sorumlu yetkilileri, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ve zayıf kredi piyasasına rağmen, 2023’ün ikinci yarısında küresel M&A’de toparlanma öngörüyor.

Ekonomik büyümeye yönelik tahminlerin düşmesiyle, aralarında küresel bankacılık ve piyasalar birimini ortaklaşa yöneten Dan Dees ve Jim Esposito’nun da bulunduğu yetkililer, bu yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini ifade ettiler.

Dealogic verilerine göre, 2021’de 5,91 trilyon dolar ile rekor seviyede olan M&A işlem hacmi, 2022’de yüzde 36 düşerek 3,78 trilyon dolara geriledi. Goldman da dahil olmak üzere çeşitli bankalar, ekonomik faaliyetin yavaşlamasıyla çalışanları işten çıkardı.

‘2023’ÜN İLK YARISINDA ZORLUKLAR VAR’

Son haftalarda Reuters’ın röportajlarına katılan, her biri Goldman Sachs’ın yirmi yıldan uzun süredir çalışanı olan üst düzey yetkililer, küresel M&A işlemlerinin toparlanması için pek çok neden olduğunu belirttiler.

Goldman Sachs’ta M&A işlemlerinden sorumlu eş başkan Stephan Feldgoise, “Piyasaların (güçlü) yükseleceğine inanmaya devam ediyorum, belki ilk çeyrekte değil ancak kesinlikle zaman ilerledikçe” dedi ve 2023’ün ilk yarısında net zorluklar olduğunu ifade etti.

Feldgoise’ın Londra’daki mevkidaşı Mark Sorrell, “Finansman piyasası düzeldiğinde, M&A işlemlerinin ve faaliyetlerin toparlanacağına inanıyoruz. Finansman piyasasının ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz ancak sistemdeki likidite miktarı nedeniyle bu olacak. Söz konusu toparlanma insanların beklediğinden daha hızlı olabilir” dedi. (REUTERS)

Birleşme ve satın almalarda büyük düşüş: Yabancı seçimi bekliyorİlginizi ÇekebilirBirleşme ve satın almalarda büyük düşüş: Yabancı seçimi bekliyorGoldman Sachs CEO'su: Bankada işten çıkarmalar ocakta başlayacakİlginizi ÇekebilirGoldman Sachs CEO'su: Bankada işten çıkarmalar ocakta başlayacakGoldman Sachs'tan Bitcoin ve altın yorumuİlginizi ÇekebilirGoldman Sachs'tan Bitcoin ve altın yorumuGoldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyorİlginizi ÇekebilirGoldman Sachs 4 bine yakın kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
X Reklam