Goldman Sachs 2023’te birleşme ve satın almalarda toparlanma bekliyor

ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın birleşme ve satın alma işlemlerinden (M&A) sorumlu yetkilileri, ekonomik büyümedeki yavaşlamaya ve zayıf kredi piyasasına rağmen, 2023’ün ikinci yarısında küresel M&A’de toparlanma öngörüyor.

Ekonomik büyümeye yönelik tahminlerin düşmesiyle, aralarında küresel bankacılık ve piyasalar birimini ortaklaşa yöneten Dan Dees ve Jim Esposito’nun da bulunduğu yetkililer, bu yılın ikinci yarısında toparlanma beklediklerini ifade ettiler.

Dealogic verilerine göre, 2021’de 5,91 trilyon dolar ile rekor seviyede olan M&A işlem hacmi, 2022’de yüzde 36 düşerek 3,78 trilyon dolara geriledi. Goldman da dahil olmak üzere çeşitli bankalar, ekonomik faaliyetin yavaşlamasıyla çalışanları işten çıkardı.

‘2023’ÜN İLK YARISINDA ZORLUKLAR VAR’

Son haftalarda Reuters’ın röportajlarına katılan, her biri Goldman Sachs’ın yirmi yıldan uzun süredir çalışanı olan üst düzey yetkililer, küresel M&A işlemlerinin toparlanması için pek çok neden olduğunu belirttiler.

Goldman Sachs’ta M&A işlemlerinden sorumlu eş başkan Stephan Feldgoise, “Piyasaların (güçlü) yükseleceğine inanmaya devam ediyorum, belki ilk çeyrekte değil ancak kesinlikle zaman ilerledikçe” dedi ve 2023’ün ilk yarısında net zorluklar olduğunu ifade etti.

Feldgoise’ın Londra’daki mevkidaşı Mark Sorrell, “Finansman piyasası düzeldiğinde, M&A işlemlerinin ve faaliyetlerin toparlanacağına inanıyoruz. Finansman piyasasının ne zaman düzeleceğini bilmiyoruz ancak sistemdeki likidite miktarı nedeniyle bu olacak. Söz konusu toparlanma insanların beklediğinden daha hızlı olabilir” dedi. (REUTERS)