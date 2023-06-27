Açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi

Türk-İş'in hesaplamasına göre, açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), Haziran 2023'e ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

Verilere göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL’ye, yoksulluk sınırı 33 bin 788 TL’ye yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 13 bin 4711 TL’ye çıktı.

Önceki ay açlık sınırı 10 bin 362 TL, yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 TL olmuştu.

Türk-İş’in mutfak enflasyonu aylık yüzde 0,1 oldu. Altı aylık değişim oranı yüzde 27,58, son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 62,30 ve on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 108,58 olarak hesaplandı.