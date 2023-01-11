Adana TOKİ kura sonuçları belli olmaya devam ediyor

Adana TOKİ kura sonuçları Yüreğir Kültür Merkezi'nde, noter huzurunda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek kura çekimi ile belirlenmeye devam ediyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Adana'da inşa edilecek 6 bin 356 konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi dün başladı. Adana TOKİ kura sonuçları canlı yayında www.toki.tv adresinden veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek.

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Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan’da 4 bin 100 konut için 83 bin 65, Sarıçam’da 800 konut için 17 bin 294, Yumurtalık’ta 300 konut için 2 bin 497, Kozan’da 500 konut için 4 bin 268, İmamoğlu’nda 500 konut için 1685 ve Tufanbeyli ilçesindeki 156 konut için 330 başvurunun bulunduğu kura çekimleri sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ KURA TARİHLERİ BELİRLENDİ

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş: 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

“Mart 2023’e kadar konutlar için tüm kuraların tamamlanması planlanıyor”

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI İZLE

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ kura çekimi belirtilen tarihlerde başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek.

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ SÜRÜYOR

Yüreğir Kültür Merkezi’nde, noter huzurunda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek kura çekimine katılanlar heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Kura törenine katılan Vali Süleyman Elban, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Özellikle ev sahibi olmanın gerçekten kendileri için zor olduğu düşünüldüğü bir dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile ekibinin özel çalışmalarıyla böyle güzel bir kampanya oluşturuldu. Temennimiz odur ki herkes bu kurada çıksın, herkes ev sahibi olsun. Bu güzel projenin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.