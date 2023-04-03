Adanalı çiftçiler isyan etti: Doğalı varken neden asitten limon sosuna izin veriyorsunuz

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, "Gıda Kodeksi değişikliğiyle doğal nar eşkisi üreticileri korundu. Aynı şekilde limon üreticisinin de korunmasını istiyoruz. Neden doğalı varken sitrik asitten limon sosu üretimine izin veriliyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, geçtiğimiz günlerde Nar ekşisi üretimiyle ilgili Gıda Kodeksi’nde yapılan yeni düzenlemeyi hatırlatarak benzer düzenlemenin limon suyu üretimi için yapılması gerektiğini kaydetti.

“TÜKETİCİYİ YANILTIYOR, SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR”

Başkan Doğru SÖZCÜ’ye şöyle konuştu:

“Piyasada “limon sosu” ve benzeri isimlerle sitrik asitten üretilen, gerçek ve doğal limon suyuna ikame kullanılan benzeri sıvılar tüketiciyi yanıltmakta ve vatandaşlarımızın sağlığını tehdit etmektedir. Ülkemizde bolca ve kaliteli yetişen limonlarımız varken, bu ürünlerin üretiminde doğal limon yerine kimyasal içerikli ürünlerin kullanılması son derece endişelendirici ve üzücüdür.

Aynı talihsizlik nar ekşisi ürünü için de yaşanıyorken, Resmi Gazete'de yayınlanan Gıda Kodeksi değişikliği ile nar ekşisi üretimindeki içerik ve etiket düzenlenerek, nar ekşisi imal eden dürüst sanayici ve nar üreten çiftçimizin hakkının korunacağı bir karar alındı.

“ASİT YERİNE DOĞAL LİMON SUYU TÜKETİN”

Aynı kararın, yoğunluğu Adana ve Mersin'de üretilen limon üreticilerimizi yakından ilgilendiren limon suyu için de alınmasını istiyor ve tüketicilerimizin, evlerinde ve gittikleri her türlü lokanta, cafe ve turistik tesislerde sitrik asit içerikli sıvılar yerine, taze limon veya saf limon suyu tüketmelerini talep ediyoruz.

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