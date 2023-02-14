Afrika kıtası 2050’de doğalgaz üretiminde ikinci sıraya yerleşecek
Afrika kıtası, 2050 yılında gaz arzında küresel pazarda dünyada ikinci sıraya yerleşecek.
Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumunun (GECF) hazırladığı rapora göre, şu anda dünyadaki doğalgaz talebinin yüzde 6’sını karşılayan Afrika ülkeleri, 2050’de talebin yüzde 11’ini karşılayacak.
2021’de 260 milyar metreküp doğalgaz üretimi yapan kıta, yeni rezervlerin eklenmesiyle 585 milyar metreküp üretim yapacak.
Üretim kapasitesiyle Afrika, Orta Doğu’dan sonra dünyada en fazla doğalgaz üretimi yapan ikinci kıta olacak.
Rapor; Cezayir, Mısır, Ekvator Ginesi, Libya, Nijerya, Angola ve Mozambik gibi ülkelerin rezervleri temel alınarak hazırlandı.
Öte yandan, raporda nüfusu 2050’de 2,5 milyara çıkması beklenen kıtanın enerji talebinin de artacağı vurgulandı. (AA)