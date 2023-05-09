Aile destek ödemesi ne zaman yatacak? Mayıs ayı aile destek ödemesi yattı mı?

İhtiyaç sahibi ailelere en fazla 12 aylık süre verilen ve hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen Aile destek ödemesi vatandaşların merak konusu oldu. Genellikle ödemeler ayın ilk 10 gününde gerçekleşiyor ancak Mayıs 2023 ödemesi henüz yatırılmadı, geçtiğimiz ay 16 Nisan'da hesaplara yatırılmıştı. Mayıs ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Mayıs'tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

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Başvuruları e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden alınan, son ödeme dönemi olan 2023 yılı Haziran ayı ödemesi olacak olan aile destek ödemesi için Mayıs ayı ödemesi bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATAR?

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin yatacağı tarih henüz belli olmasa da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen destek ödemeleri geçtiğimiz 16 Nisan’da hesaplara yatmaya başlamıştı.

Mayıs ayı aile destek ödemelerinin bu ayda 15 Mayıs’tan itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.