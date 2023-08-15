Aile Destek Programı ödemesi hesaplara yatırılıyor

İhtiyaç sahibi ailelere 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemesi için sürenin uzatılmasının ardından bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın uzatıldığını müjdelediği ‘Türkiye Aile Destek Programı’ ödemelerinin 15 Ağustos’ta başlayacağını duyurdu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ YATIRILIYOR

Bakan Göktaş, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Türkiye Aile Destek Programı’nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15’inde hesaplara aktarılmaya başlanacak” dedi. (DHA)

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.