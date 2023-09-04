Akaryakıt fiyatları arttı, trafik sıkışıklığı azaldı

Artan akaryakıt fiyatları ve ulaşım maliyetleri nedeniyle Nijerya'nın Lagos kentindeki trafik sıkışıklığı ortadan kalktı. Ancak bu durum Nijerya için iyi bir haber değil...

Sozcu.com.tr

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Nijerya’nın en büyük kenti olan Lagos’ta artan akaryakıt fiyatları trafik kaosunu bitirdi.

BBC’nin haberine göre, hazirandan bu yana yakıt maliyetleri üç katına çıktı, bu da ulaşım ücretlerinin artmasına neden oldu. Aynı zamanda birçok çalışan da artan ulaşım maliyetleri nedeniyle salgın döneminde olduğu gibi evden çalışmaya geri döndü.

Artan maliyetler nedeniyle ulaşıma olan talebin düşmesiyle birlikte kilometrelerce süren trafik sıkışıklıkları büyük ölçüde azaldı. Kentte birçok özel araç trafikten çekildi. Şehrin trafik kaosunun sembolü olan sarı otobüslerden bazıları park yerlerinde atıl durumda beklemeye başladı.

LAGOS HAYALET ŞEHİRE DÖNDÜ

Ulusal İstatistik Bürosu’nun son verileri, 2023 yılının ikinci çeyreğinde karayolu taşımacılığının ekonomiye katkısının yıllık yüzde 47 civarında azaldığını gösterdi.

Lagos’ta ulaşım pahalılığı nedeniyle birçok küçük işletme kapandı ve banliyölerde yaşayıp Lagos Adası’ndaki iş merkezlerine gidip gelen bazı düşük gelirli kişiler işe gitmeyi bıraktı.

Bir temizlik işçisi, “Ulaşıma günde 600 naira harcıyordum, bu miktar 1000 nairaya çıktı. Ayın sonunda maaşımın tamamını ulaşıma harcıyordum” dedi ve işinden istifa etmek zorunda kaldığını belirtti.

EKONOMİ KÖTÜLEŞİYOR

Öte yandan Lagos ekonomisi kötüleşmeye devam ediyor. Başkan Bola Tinubu, mayıs ayının sonunda göreve geldiği ilk gün aniden ucuz yakıt tedarikini durduran kararını açıklamıştı.

Tinubu petrol zengini Nijerya’nın artık milyarlarca dolara mal olan petrol sübvansiyonunu kaldıramayacağını söyledi.

Tinubu ayrıca önceki hükümet tarafından uygulanan para birimi kısıtlamalarına da son verdi. Bu da yerel para biriminin zayıflamasına yol açtı. Artan yakıt maliyetleri ve zayıf para biriminden kaynaklanan durum ekonomiyi bir çıkmaza sürükledi.