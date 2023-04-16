Akaryakıt tüketimi verileri ekonomik durgunluk endişelerini artırıyor

Küresel akaryakıt talebindeki azalma, ekonomide yavaşlama sinyallerine işaret etmeye başladı.

Sozcu.com.tr

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Küresel ekonomik faaliyetin belirleyici göstergelerinden olan akaryakıt tüketimi, son dönemlerde resesyona işaret etmeye başladı.

Ticari kamyon filoları ve inşaat ekipmanları gibi araçlara enerji sağlayan ağır makine yakıtına olan talep, büyük ekonomilerin çoğunda zayıfladı. Öte yandan Çin’de, otoyollarda çalışan kamyon sayısı son haftalarda gözle görülür şekilde azaldı.

Zayıf endüstriyel faaliyetin ve azalan tüketici harcamalarının erken bir sinyali olarak görülen veriler, durgunluk endişelerini artırdı.

KAMYON TAŞIMACILIĞINDA SERT DÜŞÜŞ

Bloomberg News’in haberine göre, dizel talebindeki gerilemenin çoğu kamyon taşımacılığından geldi. Kamyon taşımacılığı Çin’de toplam dizelin yaklaşık yüzde 60’ını ve ABD’de ise yüzde 70’ten fazlasını oluşturuyor.

Çin Ulaştırma Bakanlığı tarafından izlenen verilere göre, Çin karayollarında çalışan kamyon sayısı geçen hafta yüzde 8 düştü. Devlet rafinerileri hariç ülke çapındaki ticari dizel stokları nisanda sekiz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P, ABD’de yakıt talebinin 2023’te yüzde 2 daralacağını belirtti. Yüzde 2’lik düşüş, pandemi nedeniyle ekonominin durma noktasına geldiği 2020 hariç, Amerika’nın dizel kullanımında 2016’dan bu yana görülen en büyük düşüş olarak görülüyor.

DURGUNLUK RİSKİ YÜKSEK GÖRÜLÜYOR

Ekonomistler, önümüzdeki yıl içinde ABD’de yüzde 65, Avrupa’da yüzde 49 ihtimalle bir durgunluk tahmin ediyor. Çin’de risk daha düşük olsa da ülkenin Covid-19 kısıtlamalarının etkisinden kurtulması için tüketici güveninde belirgin ve hızlı bir iyileşme gerekiyor.

S&P uzmanı Debnil Chowdhury, “2008-2009 mali krizi ve pandemi dışında yakın geçmişteki en kötü ekonomik koşullardan birini öngörüyoruz” dedi.

Araştırma şirketi Nationwide Economics uzmanı Ben Ayers de, “Dizel talebi, hanehalkı harcamalarının azaldığının erken bir işareti olarak görülebilir. Dizel talebinde beklenen bir düşüş, ekonomi genelindeki durgunluk risklerine uyuyor” dedi.

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