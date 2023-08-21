Akaryakıt zamları domino etkisi yaratır

Benzin ve motorine seçimden bu yana gelen ve yüzde 100’e varan zamların, gelecek dönemde nakliyeden ulaşıma kadar domino etkisi yaratarak enflasyonu yükseltmesi bekleniyor.

Başak KAYA

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Her hafta zamlarla gündeme gelen akaryakıt fiyatlarının nakliyeden üretime tüm alanlarda domino etkisi yaratarak, yeni fiyat artışları ve enflasyonu tetiklemesi bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının yanlış ekonomi politikası nedeniyle ikiye katlandığına, fiyat artışının daha da süreceğine işaret etti. Seçimin yapıldığı 14 Mayıs'ta benzinin litre fiyatının 19 lira 81 kuruş, motorinin litre fiyatının ise 18 lira 58 kuruş olduğunu hatırlatan Akın, bütün sektörlerde temel bir girdi olan akaryakıt fiyatlarının üç ayda ikiye katlanırken, mevcut ekonomi verilerinin bu artışın daha da süreceğini gösterdiğini belirtti.

“FİYATLAR 50 TL'Yİ GÖRÜR”

Türk Lirası'nda değer kaybı sürdükçe akaryakıt fiyatlarının daha da zamlanacağını kaydeden Akın, “Üretim maliyetlerinin artması çarşı, pazar ve raf fiyatlarına da zam olarak yansıyor. Başka bir deyişle akaryakıt zamları enflasyonda domino etkisi yaratacak. Litrede yaklaşık 6 liralık artış Temmuz 2023'te tarihi bir enflasyona neden olmuştu. Şimdi ağustos ayında da yapılan akaryakıt zamları enflasyonu daha da yükseltecek” diye konuştu. Seçim döneminde iktidarın Gabar'da bulunan petrolün fiyatları ucuzlatacağı algısı yarattığını belirten Akın, “Seçimden önce ‘Gabar'da petrol bulduk, en uygun şartlarda vatandaşa vereceğiz' diye propaganda yaptılar, üç ay içerisinde fiyatlar ikiye katlandı. Akaryakıta her hafta en az bir defa zam geliyor. Böyle giderse akaryakıt fiyatları 50 lirayı da geçebilir” dedi.

Zamlar petrol fiyatlarını katladı

Açıklamalarında “Akaryakıt fiyatlarındaki artışın nedeni olarak uluslararası piyasaların etkisinin olduğu görüşü de gerçeği yansıtmıyor” ifadelerini kullanan CHP'li Akın şöyle devam etti: “Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında belirleyici olan brent petrolün fiyatı 14 Mayıs'ta 78 dolar düzeyindeyken, bugün 84 dolara işlem görüyor. Başka bir deyişle brent petrol fiyatındaki artış yüzde 7.6 oranıyla sınırlıyken, Türkiye'deki akaryakıt fiyatı neredeyse yüzde 100 oranında arttı.”