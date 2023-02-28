Akıllı telefon ithalatında gözetim kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla akıllı telefon ithalatında gözetim uygulaması genişletildi. Adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akıllı telefon ithalatında 2020 yılından bu yana yürürlükte olan gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapıldı.

350 DOLARA ÇIKTI

Buna göre, tebliğle, daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile yapılacak. Uygulama 28 Mart’tan itibaren geçerli olacak. (REUTERS)

İlginizi Çekebilir Sigorta Tahkim Komisyonu başvurularında parasal sınırlar artırıldı