Akkuyu NGS, çalışanları için yeni yerleşim alanı inşa edecek

Rus firması Akkuyu Nükleer şirketi, Mersin'deki santralde çalışacak personel için 6 bin kişilik yerleşim yeri inşa etmek üzere Türk firmayla anlaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Akkuyu Nükleer AŞ, Nükleer Güç Santrali (NGS) işletme personeli için yerleşim alanı inşa etme planı kapsamında Türk firması Özaltın İnşaat ile sözleşme imzaladı.

Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre, yerleşim alanında farklı büyüklükteki dairelerin yanı sıra anaokulu, okul, dükkanlar, restoran, kafeler, tıp merkezi, eczane, spor tesisi, sosyal ve kültürel kompleksler ile bir de otel bulunacak.

6 binden fazla insanı barındıracak yerleşim alanı, tüm sakinleri için ortak dinlenme alanı ile de donatılacak.

Üç aşamada hayata geçirilecek projenin 2025 yılının sonunda tamamlanması planlanıyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, santralde çalışmaların hızla devam ettiğini ve birinci ünitenin kubbesinin yakın zamanda monte edildiğini anımsatarak, “Açık reaktöre su verme işlemini başlattık. Nükleer santral inşaatı çok aşamalı bir operasyondur. Şu anda inşaat aşamasından teknolojik çalışmalara geçiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Özaltın İnşaat Genel Müdürü Muzaffer Özdemir, yerleşim alanı inşaatının üç aşamada gerçekleştirileceğine işaret ederek “Birinci aşamanın tamamlanmasının ardından 800’den fazla daireyi, 1000 kişilik bir okulu ve 450 kişilik bir anaokulunu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Üç aşamanın da inşaatı tamamlandığında toplamda 2 bin 700’den fazla daire olacak. Yerleşim kasabasının alanı 700 bin metrekareden fazla olacak. Bu kapsamda yapılması gereken imar çalışmaları tamamlandı ve arsaların konut inşaatı için kullanılmasına yönelik tüm izinler alındı” dedi.

SANTRAL İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Akkuyu NGS sahasında da çalışmalar takvime uygun şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, ikinci ünitede büyük boyutlu ekipmanları tasarım konumuna getireceklerini belirterek, “Ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başlayacağız. Üçüncü ünitede ise kuru koruma ekipmanı kurulum için hazırlanıyor. Reaktör basınç kabını da bu yıl içinde sahaya teslim ederek tasarım konumuna getirmeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

İlginizi Çekebilir AB'nin Rus petrol ürünlerine yönelik yaptırımı sarsıcı etki yaratabilir

İlginizi Çekebilir Bu yaz iki kişilik en ucuz tatil 25-30 bin TL'den başlayacak