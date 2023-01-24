AKP 20 yılda 20 grev yasakladı

Schneider Enerji'de Birleşik Metal İş'e üye işçilerin dün başlattığı grev, Cumhurbaşkanı tarafından ertelendi. AKP iktidarı döneminde yaklaşık 195 işçinin grev hakkı elinden alınırken toplam 20 grev yasaklandı.

Sozcu.com.tr

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Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasındaki grev, Cumhurbaşkanı kararı uyarınca 60 gün süreyle ertelendi. Bu karar AKP iktidarı döneminde alınan 20. grev yasağı kararı oldu.

Birleşik Metal-İş Sendikası, toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle Kocaeli’de bulunan Schneider Enerji fabrikasında işçilerin dün saat 10.00 itibariyle greve çıktığını duyurmuştu. Ancak gece saatlerinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla grev ertelendi.

60 gün süreyle ertelenen grevle ilgili Resmi Gazete'de “Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınmış olan grev kararının, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 63 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

BEKAERT’TE YASAK İŞE YARAMAMIŞTI

Schneider Enerji işçilerine getirilen grev yasağı, AKP dönemindeki 20. grev yasağı oldu. Son olarak aralık ayında Kocaeli’deki Bekaert grevi yasaklanmıştı. Ancak Bekaert grevinde işçiler yasağa rağmen greve devam etmiş, grev kazanımla sonuçlanmıştı.

Grevin yasal olmadığını gerekçe göstererek işçileri tazminatsız kovmakla tehdit eden işveren, ilk 6 ay için önerdiği yüzde 50 zam oranını yüzde 84,83’e yükseltmişti.

GREV NASIL ERTELENİYOR?

Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'na göre, karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise grev, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 60 gün ertelenebiliyor.

Ancak kanuna göre ertelenen grevler 60 günlük erteleme süresi sonunda yeniden başlatılamıyor. Taraflar erteleme süresi içinde anlaşamazlarsa uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından çözülüyor. Bu nedenle grev ertelemesi fiilen grev yasağı anlamına geliyor.

Öte yandan sendikalar ‘milli güvenliği bozucu’ kavramını eleştirerek savunma sanayi gibi stratejik sektörlerde olmayan bu grevlerin milli güvenlikle ilgisi olmadığını, bu kanunun grev yasağının bahanesi olarak kullanıldığını savunuyor.

195 BİN KİŞİNİN GREV HAKKI ELİNDEN ALINDI

AKP döneminde daha önce tam 19 grev benzer gerekçe ile ertelenmişti. Schneider Enerji’de ertelenen grevlerle birlikte bu sayı 20’ye ulaştı. Ayrıca bu yasakla birlikte AKP döneminde yaklaşık 195 bin işçinin grev hakkı elinden alındı.

AKP döneminde en çok grev yasağı metal sektöründe gerçekleşirken grevi en çok yasaklanan sendika ise Birleşik Metal İş oldu.

AKP DÖNEMİNDE ERTELENEN GREVLER

AKP ertelenen grevler ise şöyle oldu:

– 2003: Petlas AŞ (Petrol İş)

– 2003: Şişecam (Kristal İş)

– 2004: Şişecam (Kristal İş)

– 2004: Prielli, Good Year, Brisa (Lastik İş)

– 2005: Erdemir Madencilik (T. Maden İş)

– 2014: Şişecam (Kristal İş)

– 2014: Çayırhan ve Çöllolar Kömür İşl. (T. Maden İş)

– 2015: MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi (Birleşik Metal İş)

– 2017: Asil Çelik (Birleşik Metal İş)

– 2017: Emis Grup (Birleşik Metal İş)

– 2017: Akbank (Banksis)

– 2017: Şişecam (Kristal İş)

– 2017: Meraf İlaç (Petrol İş)

– 2018: MESS Grup (Birleşik Metal İş, Türk Metal, Çelik İş)

– 2018: Soda Kroman-Şişecam (Kristal İş)

– 2019: İzban (Demiryol İş)

– 2020: Soda Sanayi AŞ (Petrol İş)

– 2022: Bekaert (Birleşik Metal İş)

– 2022: Bekaert (Öz Çelik İş)

– 2023: Schneider Enerji (Birleşik Metal İş)

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