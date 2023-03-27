AKP deprem ihalelerinde rekabete imkan sağlayan açık usulü tercih etmiyor

AKP iktidarı 2.3 milyarlık 1208 konutluk iki kalıcı konut ihalesini daha kimseye duyurmadan bitirdi. TOKİ 270 bin konut için yaklaşık 400 milyar liralık yüzlerce gizli ihale düzenleyecek.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

AKP, seçimlere çok az zaman kala 270 bin kalıcı konut için her gün çok sayıda peş peşe ihaleler düzenliyor. Neredeyse mal, hizmet ve yapım işleri dahil Türkiye’nin yıllık bütün kamu alımlarına yakın değerde, yaklaşık 400 milyar lirayı bulacak ihaleler ilana çıkılmadan, AKP tarafından tek tek seçilen müteahhitlere özel davetle veriliyor.

İşte son olarak Kamu İhale Kurumu kayıtlarına giren Kahramanmaraş ve Gaziantep’te bitirilen 1208 konut için toplam 2.3 milyar liralık ihaleler:

İHALE 1

Kahramanmaraş İli Göksun İlçesi Yantepe Mahallesi 2 Etap

605 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 10 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 245 milyon 581 bin 823 TL

Sözleşme tarihi: 21 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 195 milyon 556 bin TL

Yüklenici: Ottotek İnşaat Anonim Şirketi, Binbay Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

Süresi: 21.05.2023 – 15.03.2024

İHALE 2

Gaziantep İli, İslahiye İlçesi 4. Etap 2. Bölge 603 Adet Konut

İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 10 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 162 milyon 585 bin 281 TL

Sözleşme tarihi: 22 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 139 milyon TL

Yüklenici: İntek Konut İnşaat AŞ

Süresi: 22.03.2023 – 15.01.2024

GÖKSUN’DAKİ İHALE ESKİ MİLLETVEKİLİ ADAYINA GİTTİ

Kahramanmaraş’taki ihalede ise AKP’den 2018 yılında milletvekili aday adayı olan Bedrettin Binbay’ın şirketi Binbay Yapı’ya 1 milyar 195 milyon liralık bir ihale daha verildi. Binbay Yapı, Göksun İlçesinde 605 konut yapacak.

Bu ihaleden önce Bedrettin Binbay’a bu ay içinde Malatya ve Şanlıurfa’da milyarlık deprem konutu ihaleleri verilmişti. Şirket, TOKİ’yle 3 Ocak’ta Tekirdağ Çorlu’da 570 konut, 1 ticaret merkezi ile bir caminin inşaatı için 688 milyon 856 bin TL’lik sözleşme imzalamıştı. Binbay daha önce Irak-Suriye sınır duvarları yapım ihaleleriyle dikkat çekmişti. Binbay'ın İzbay İnşaat isimli şirketi TOKİ'den 2013 ile 2021 yıllarını kapsayan 9 yılda tam 17 ayrı ihale aldı. Binbay'ın sahibi olduğu bir diğer şirket olan Binbay Yapı İnşaat Şirketi de 2011 ile 2021 yıllarını kapsayan son 11 yılda kamudan 14 ayrı ihale aldı.

REKABETE İMKAN SAĞLAYAN USÜL TERCİH EDİLMİYOR

AKP, Kamu İhale Kanunu’nun 21-b istisna maddesinin sağladığı imkanla hiçbir duyuru yapmadan, ihale ilanı yayınlanmadan düzenlediği ihalelere seçtiği müteahhitleri özel davetle çağırıyor.

İktidar, kanunun esas usül olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan şeffaf “Açık” usül yerine seçtiği müteahhitlere iş dağıtıyor. Kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale sonuçlandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra kamuoyuna duyuruluyor.

İlginizi Çekebilir AKP adayı TOKİ’den 15 günde 2. ihaleyi aldı

İlginizi Çekebilir Afet konutu piyangosu AKP’li isme vurdu