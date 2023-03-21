AKP ihale masasında jet hızıyla milyarlar dağıtıyor

AKP iktidarı, iki büyük kalıcı konut ihalesini daha kimselere duyurmadan tamamladı. Gazintep ve Malatya'daki toplam 1262 konutluk iki proje için özel olarak davet edilen iki müteahhide 2.2 milyar lira ödenecek.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı kalıcı deprem konutlarını da ranta çevirmeye devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı’nda kurulan ihale masası hiç boş kalmıyor. İktidar, kanunun esas usül olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan şeffaf “Açık” usül yerine seçtiği müteahhitlere iş dağıtıyor. Müteahhitlere özel davetlerin biri bitiyor diğeri başlıyor.

AKP, bir yıl içinde yapacağını açıkladığı toplam maliyeti 350-400 milyar lirayı bulacak 270 bin kalıcı konut için her gün milyarlarca liralık ihale tamamlanıyor.

Neredeyse Türkiye’nin bir yıllık mal, hizmet ve yapımı kapsayan tüm kamu alımlarına eşit büyüklükteki ihaleler parça parça gizli saklı jet hızıyla bitiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Kamu İhale Kanunu’nun 21-b istisna maddesinin sağladığı imkanla hiçbir duyuru yapmadan, ihale ilanı yayınlanmadan düzenlediği ihalelere seçtiği müteahhitleri özel davetle çağırıyor.

Kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale sonuçlandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra kamuoyuna duyuruluyor.

Son olarak Kamu İhale Kurumu’na gönderilen bilgiye göre iki ihale daha aynı şekilde tamamlandı. Gaziantep ve Malatya’da 1262 konut için toplam 2.2 milyar liralık ihale özel olarak davet edilen müteahhitlere verildi.

İHALE 1

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 13. Etap 456 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 1 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 822 milyon 796 bin 501 TL

Sözleşme tarihi: 15 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 722 milyon 435 bin TL

Yüklenici: Dibay İnşaat Turizm Mühendislik Telekominikasyon Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Süresi: 15.03.2023 – 10.11.2023

İHALE 2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, İkizce Mahallesi 2 Etap 806 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 6 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 395 milyon 845 bin 777 TL

Sözleşme tarihi: 10 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 379 milyon TL

Yüklenici: Yıldızlar İnşaat ve Ticaret A.Ş

Süresi: 10.03.2023 – 04.01.2024

FİNANS MERKEZİ İHALELERİNİ ALDI

İstanbul Finans Merkezi’nin 1., 2. ve 4. Etap Altyapı İkmal işleri ihalesi de yine 21b usulüyle kapalı kapılar ardında özel davetle Yıldızlar İnşaat’a verilmişti. 1968 yılında Diyarbakır’da kurulan ve AKP öncesinde de kamu projeleri gerçekleştiren Yıldızlar İnşaat’ın 2020’de aldığı bu iki ihalenin toplam değeri 1.1 milyar TL’yi bulmuştu.

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