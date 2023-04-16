‘AKP iktidarı vatandaşı müşteri olarak görüyor’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın “Elektrik faturası konutlarda 2018’den bugüne kadar yüzde 360, doğalgaz faturası ise yüzde 456 oranında arttı” dedi.

Başak KAYA

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AKP'nin 2018 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan enerji vaatlerinin havada kaldığı belirtildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “AKP'nin zam yapmak dışında başka bir politikası yok. AKP iktidarı vatandaşı adeta müşteri olarak görüyor. Biz vatandaşı müşteri olarak görmeyeceğiz” dedi.

17 DEFA ZAMLANDI

Akın, 2018'den bu yana elektrik tarifesinin 10, doğalgaz tarifesinin 17 defa zamlandığını söyledi. “Elektrik faturası konutlarda 2018'den bugüne kadar yüzde 360, doğalgaz faturası ise yüzde 456 oranında arttı” ifadelerini kullanan Akın, “2021 yazında ülke genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Şubat 2022 tarihinde sanayi tesislerinde elektrik ve doğalgaz kesintisi uygulandığı için üretim durdu” dedi. Enerji verimliliği konusunda adım atılmadığını söyleyen Akın, “2018 seçim beyannamesinde enerji ihtisas endüstri bölgelerinin kurulacağı vaadine yer verildi. Ancak 2018'den bugüne kadar vaat edilen ihtisas bölgeleriyle ilgili pek çok kentte somut bir ilerleme sağlanmadı” diye konuştu.

‘Zam üstüne zam yaptılar'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “2018'de seçim kampanyasında enerjiyle ilgili vaatler havada kaldı. Ucuz enerji dediler; zam üstüne zam yaptılar. Arz güvenliğini sağlayacağız dediler, sanayide elektrik ve doğalgaz kesintisi nedeniyle üretim durdu. Altyapı güçlendireceğiz dediler Isparta günlerce karanlıkta kaldı” dedi.