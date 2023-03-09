AKP kalıcı konut ihalelerini seçtiği müteahhitlere ‘milyar milyar’ dağıtıyor

AKP, 22 Şubat'ta toplam 2507 konut için 5 dev ihale yaptı. Toplam 3 milyar 768 milyon lirayı aşan 5 ihale de özel davet edilen müteahhitlere dağıtıldı. Özel davetli müteahhitlerden biri, depremin birinci günü, yaptığı inşaatta oluşan çatlakları sıvayla kapatmaya çalışırken kaydedilmişti.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı kalıcı deprem konutlarını da ranta çevirdi. Bir yıl içinde yapacağını açıkladığı toplam maliyeti 350-400 milyar lirayı bulacak 270 bin kalıcı konut için her gün milyarlarca liralık ihale jet hızıyla tamamlanıyor.

Neredeyse Türkiye’nin bir yıllık mal, hizmet ve yapımı kapsayan tüm kamu alımlarına eşit büyüklükteki ihaleler parça parça gizli saklı bitiriliyor.

AKP kalıcı deprem konutlarında açık usul yerine son yıllarda istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı haline gelen 21b Pazarlık usulünü kullanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ, Kamu İhale Kanunu’nun istisna maddesinin sağladığı imkanla hiçbir duyuru yapmadan, ihale ilanı yayınlanmadan düzenlediği ihalelere seçtiği müteahhitleri özel davetle çağırıyor.

Kapalı kapılar ardında düzenlenen ihale sonuçlandıktan ve sözleşme imzalandıktan sonra kamuoyuna duyuruluyor.

Son olarak Kamu İhale Kurumu’na gönderilen bilgiye göre 22 Şubat 2023 günü 5 dev ihale daha gizli saklı yapıldı. Özel olarak davet edilen şirketlerle beş günde jet hızıyla sözleşme imzalandı.

ARSA HARİÇ BİR TOKİ KONUTUNUN MALİYETİ 1 MİLYON 480 BİN TL

Bugün açıklanan 5 ihalede 2 bin 507 konut 23 dükkan ve 1 caminin toplam sözleşme bedeli 3 milyar 768 milyon lirayı buldu. Buna göre arsa bedeli hariç devlet eliyle yapılan bir konutun maliyeti yaklaşık 1 milyon 480 milyon lira olarak gerçekleşti.

MÜTEAHHİTLER HANGİ KRİTERLERE GÖRE SEÇİLİYOR?

İhaleyi düzenleyen TOKİ, son olarak 22 Şubat’ta yapılan 5 ihaleye 10 ayrı müteahhit davet etti. TOKİ’nin kalıcı konut ihalelerine davet ettiği şirketleri hangi kriterlere göre belirlediği bilinmiyor. TOKİ’nin bazı ihaleleri bir tek müteahhide, bazılarını iki, bazılarını ise üçlü iş ortaklıkları şeklinde dağıtması da dikkat çekiyor.

ÇATLAKLARI SIVAYLA KAPATAN ŞİRKET DE VAR

İhaleleri kazananlar arasında Adana’nın Yüreğin ilçesinde depremin ilk günü sarsıntıdan saatler sonra inşaatındaki meydana gelen çatlakları sıvayla kapatmaya çalışan Dizmanlar Grup da yer alıyor. Dizmanlar görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, sıva işlemini doğrulamış ve şu savunmayı yapmıştı: “Paylaşılan görüntüdeki çatlak dolgu duvar malzemesinin gevrek olmasından kaynaklıdır. Resmî kurumlar tarafından yapılacak incelemelerle yapımızın sağlamlığı tespit edilecektir.”

İHALE 1

Adana İli Sarıçam İlçesi Buruk Mahallesi 5 Etap 590 Adet Konut

İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 22 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 828 milyon 750 bin 864 TL

Sözleşme tarihi: 27 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 809 milyon 550 bin TL

Yüklenici: Aydın İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Dizmanlar

Gayrimenkul Yatırım Lojistik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş

Ortaklığı

Süresi: 27.02.2023 – 23.11.2023

İHALE 2

Hatay İli Altınözü İlçesi Karsu Mahallesi 364 Adet Konut, 1 Adet

5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre

Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 22 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 608 milyon 265 bin 667 TL

Sözleşme tarihi: 27 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 594 milyon 221 bin TL

Yüklenici: Kaizen Orman Ürünleri İnşaat Demir Çelik Anonim Şirketi, Hi-Ka

Nakliye İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Petrol Ürünleri İthalat

İhraacat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

Süresi: 27.02.2023 – 24.09.2023

İHALE 3

Kahramanmaraş İli Afşin İlçesi Hüyüklü Mahallesi

501 Adet Konut, 18 Adet Dükkan ve 1 Adet Cami İnşaatları İle

Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 22 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 814 milyon 756 bin 959 TL

Sözleşme tarihi: 27 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 787 milyon 773 bin TL

Yüklenici: Okta İnşaat Anonim Şirketi, Aşan Mühendislik Mekanik Yapı

İnşaat Taahüt Nakliyat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş

Ortaklığı

Süresi: 27.02.2023 – 23.11.2023

İHALE 4

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Yukarıpazarcık Mahallesi

4 Etap 518 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi

İşi

İhale tarihi: 22 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 827 milyon 5 bin 305 TL

Sözleşme tarihi: 27 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 809 milyon Tl

Yüklenici: İmaj Altyapı Üst Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Öztaç

Petrol Harfiyat İnşaat Nakliye Temizlik İthalat İhracat Sanayi ve

Ticaret Anonim Şirketi, Ayka Global Enerji Anonim Şirketi İş

Ortaklığı

Süresi: 27.02.2023 – 23.11.2023

İHALE 5

Şanlıurfa İli Birecik İlçesi Çoğan Mahallesi 534 Adet Konut İnşaatı

İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 22 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 802 milyon 432 bin 832 TL

Sözleşme tarihi: 27 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 767 milyon 700 bin TL

Yüklenici: Tuna Mühendislik Anonim Şirketi

Süresi: 27.02.2023 – 23.11.2023

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