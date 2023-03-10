AKP otomatiğe bağladı: 7 günde 14 özel davette 13 milyarlık iş

AKP kalıcı deprem konutlarında her gün milyarlarca liralık işi özel davet ettiği firmalara dağıtmaya devam ediyor. Son olarak 14 davette 13 milyarlık iş gizli kapaklı ihalelerde, seçilen müteahhitlere verildi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı deprem bölgesinde 14 kalıcı konut ihalesinin sonuçlarını daha Kamu İhale Kurumu’na bildirdi.

Tüm ihalelerin süreçleri ilana çıkılmadan, kimselere duyurulmadan, özel olarak davet edilen firmalarla gizli saklı tamamlandığı anlaşıldı.

23 Şubat ile 1 Mart arasındaki ihalelerde, Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’da yapılacak toplam 7 bin 735 konut ve 89 dükkan yapımı için ortaya çıkan sözleşme tutarı toplam 13 milyar 68 milyon TL’yi buldu.

300’E YAKIN İHALE YAPILACAK

2022 yılında iğneden ipliğe, hastanedeki serumdan, karayolu inşaatlarına, köprülere, havalimanlarına kadar tüm mal, hizmet ve yapım işlerini kapsayan Türkiye’nin tüm kamu alımları toplamı 563 milyar lira olarak gerçekleşti.

AKP iktidarının bir yıl içinde tamamlayacağını açıkladığı 270 bin konut için ortaya çıkacak rakam neredeyse bunu yakalayacak. AKP iktidarı, çok kısa bir süre içinde en az 350-400 milyar liralık ihaleleri jet hızıyla bitirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugüne kadar, Kamu İhale Kurumu’na (KİK) yaklaşık 30 kalıcı konut ihalesinin sonucunu iletti. KİK verileri değerlendirildiğinde kalıcı konut ihalesi sayısı 300’ü bulacak.

AÇIK USÜL TERCİH EDİLMİYOR

KİK’e iletilen verilere bakıldığında çarpıcı sonuçlar ortaya çıkıyor. Bunların en başında iktidar, rekabete imkan sağlayan ve isteyen tüm firmaların katılabileceği açık usülü tercih etmiyor.

Yasanın tanıdığı imkanlardan yararlanarak 21b Pazarlık usülünü kullanıyor. Bu sayede istediği ihaleye istediği müteahhidi çağırıyor ve özel davetle çağırdığı bu firmalara istediği projeyi veriyor.

MÜTEAHHİTLER NASIL SEÇİLİYOR

KİK’e gönderilen sonuçlar incelendiğinde bazı ihalelerde beklenin tersine yaklaşık maliyetten indirim yerine artırım yapılması dikkat çekiyor. AKP iktidarının müteahhitleri seçerken hangi kriterleri değerlendirdiği bilinmiyor.

PEŞ PEŞE İHALELER

AKP'nin son dönemde gözde müteahhitleri arasına giren Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji'nin kurduğu “İş Ortaklığı' geçtiğimiz Kasım ayında peş peşe iki günde iki büyük ihale verildiği ortaya çıkmıştı. Son yıllarda aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çeken iş ortaklığı bu defa Hatay’da büyük bir deprem konutu ihalesi aldı. Egemen İnşaat ve Okyanus Enerji, Payas’ta yapılacak 821 konut ve 36 dükkan için 1 milyar 145 milyon lira alacak.

İşte Kamu İhale Kurumu kayıtlarına bugün giren 14 kalıcı deprem konutu ihalesinin detayları:

İHALE 1

Adıyaman İli Merkez İlçesi Örenli Mahallesi 1 Etap 614 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 28 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 32 milyon TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli:999 milyon 2 bin TL

Müteahhit: Ahes İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi/ Kısıklı Üsküdar İstanbul

İHALE 2

Gaziantep İli Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Yavuzeli ve Merkez İlçeleri ve Köylerinde 400 Adet Köyevi İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 23 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 107 milyon 818 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 928 milyon 500 bin TL

Müteahhit: BRY Mimarlık İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, GNR Altyapı İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı Bursa

İHALE 3

Gaziantep İli Şahinbey İlçesi Burçkarakuyu Mahallesi 2 Bölge 4 Etap 746 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 28 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 347 milyon 19 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 192 milyon 705 bin TL

Müteahhit: Alioğlu Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, İlk Yapı İnşaat Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı / Ümraniye İstanbul

İHALE 4

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 10 Etap 1 Bölge 481 Adet Konut, 40 Adet Dükkan İnşaatları Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 1 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 942 milyon 607 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 937 milyon 949 bin TL

Müteahhit: Prestij Yaşam İnşaat Turizm Sağlık Gıda Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi, İfam İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı- Adana

İHALE 5

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 10 Etap 3 Bölge 414 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 1 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 761 milyon 405 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 738 milyon TL

Müteahhit: Adıgüzeller İnşaat Taahhüt San Ticaret Lmt Şti Gaziantep

İHALE 6

Gaziantep İli Şehitkamil İlçesi Kuzeyşehir 12 Etap 455 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 28 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 793 milyon 443 bin TL

Sözleşme tarihi: 28 Şubat 2023

Sözleşme Bedeli: 728 milyon TL

Müteahhit: Solid Gayrimenkul Yatırımları İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – İstanbul

İHALE 7

Gaziantep İli, Nizip İlçesi, Kızılcakent Mahallesi 921 Adet Konut ve 8 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 28 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 669 milyon 236 bin TL

Sözleşme tarihi: 6 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 638 milyon TL

Müteahhit: Can İnşaat San.ve Tic.A.Ş. Kayseri

Sözleşme süresi: 06.03.2023 – 28.02.2024

İHALE 8

Hatay İli, Payas İlçesi, Çağlalık Mahallesi 821 Adet Konut ve 36 Adet Dükkan İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 23 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 142 milyon 416 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 145 milyon TL

Müteahhit: Egemen İnşaat ve Ticaret Anonim Şirketi, Okyanus Enerji Üretim İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı

Sözleşme süresi: 03.03.2023 – 25.02.2024

İHALE 9

Kahramanmaraş İli Pazarcık İlçesi Yukarıpazarcık Mahallesi 3 Etap 321 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 24 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 572 milyon 568 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 571 milyon TL

Müteahhit: Ak Rad Yapı Mühendislik Anonim Şirketi, Güngör İnşaat ve Doğrama Taahhüt Ticaret San.Ltd.Şti İş Ortaklığı

Sözleşme süresi: 03.03.2023 – 28.09.2023

İHALE 10

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi 2 Etap 628 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 28 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 385 milyon 270 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 118 milyon TL

Müteahhit: BAŞ Yapı İnşaat Taahhüt ve Turizm Sanayi Dış Ticaret Limited Şirketi, İnkosa İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı

Sözleşme süresi: 03.03.2023 – 27.12.2023

İHALE 11

Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu İlçesi, Ferhuş Mahallesi 258 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 24 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 400 milyon 649 bin TL

Sözleşme tarihi: 6 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 399 milyon 721 bin TL

Müteahhit: Medsan Asfalt Yol Yapı A.Ş., Gürbağ İnşaat Mühendislik Madencilik San.ve Tic.A.Ş. İş Ortaklığı

Sözleşme süresi: 06.03.2023 – 01.10.2023

İHALE 12

Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi Karaelbistan Mahallesi 5. Etap 714 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 1 Mart 2023

Yaklaşık Maliyeti: 1 milyar 194 milyon 729 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 1 milyar 116 milyon 29 bin TL

Müteahhit: En-Ez İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş

Sözleşme süresi: 03.03.2023 – 27.12.2023

İHALE 13

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Bahçebaşı Mahallesi 2. Etap 599 Adet Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 23 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 913 milyon 263 bin TL

Sözleşme tarihi: 2 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 919 milyon 29 bin TL

Müteahhit: Temhek İnşaat Taahhüt Nakliye Petrol Otomotiv Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Polat Kuyumculuk İnşaat Gıda İthalat İhracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. İş Ortaklığı

Sözleşme süresi: 02.03.2023 – 26.11.2023

İHALE 14

Şanlıurfa İli Eyyübiye İlçesi, Batıkent Mahallesi 6etap 363 Adet Konut, 1 Adet 5 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi

İhale tarihi: 24 Şubat 2023

Yaklaşık Maliyeti: 644 milyon 369 bin TL

Sözleşme tarihi: 3 Mart 2023

Sözleşme Bedeli: 640 milyon 29 bin TL

Müteahhit: İzbay İnşaat Nakliyeak Aryakıt Ürün.San.Tic.Ltd.Şti., Arter Taahhüt İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İş Ortaklığı- Siirt

Sözleşme süresi: 03.03.2023 – 28.10.2023

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