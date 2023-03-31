AKP’den ‘katılım finans kuruluşları’na ilişkin kanun teklifi
AKP, TBMM Başkanlığı'na Katılım Finans Kuruluşları Birliği'nin kurulmasını öngören 26 maddelik yasa teklifi sundu.
AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan teklifte, katılım finans kapsamında yer alan kurum, kuruluş ve faaliyetlerin katılım finans esaslarına uyumunu sağlamak üzere kanunda çeşitli yönetişim mekanizmaları tanımlandı.
Katılım finans sisteminin reel sektörü daha fazla desteklemesini sağlayacak çeşitli düzenlemeler öngörüldü.
Katılım finans kuruluşlarının mezkur kanunlarda tanımlanan faaliyet konularının yanı sıra finansman işlemlerinde alım, satım, ortaklık veya kiralama yöntemlerini de kullanmaları amaçlanıyor. (DHA)