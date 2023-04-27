AKP’li aday: Kriz yok aslında, alım gücü çoğaldı

AKP Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, seçim gezilerinde vatandaşların kendilerine en çok ekonomiden dert yandığını ancak Türkiye’de bir ekonomik krizin olmadığını söyledi. Timuçin, “20 yıl önceki asgari ücretle bin ekmek alabiliyorken şimdiki asgari ücretle 10 bin tane ekmek alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı” dedi.

Müslüm EVCİ

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AKP Kayseri Milletvekili adayı Emine Timuçin, Kayseri'de yayın yapan TV1'de katıldığı Seçim Özel programında ekonomiye ilişkin ilginç değerlendirmelerde bulundu.

“KRİZ YOK ASLINDA”

Seçim çalışmaları kapsamında yaptıkları gezilerde karşılaştıkları vatandaşın en çok ekonomiden dert yandığını ancak Türkiye'de ekonomik bir kriz olmadığını ifade eden AKP'li Timuçin, şunları söyledi:

* “Sahada vatandaşlar en çok ekonomiden bahsediyor. Türkiye yüzyılında olmayacak, asgari ücrette iyileştirmelerle birlikte bizler bir çaba içerisindeyiz. Bir kriz de yok aslında. Yurt dışından çok haberler geliyordur. Bulgaristan'dan vatandaşlarımız oradan gelip bizden alışveriş yapıyor. Benim yurt dışında çok çevrem var. Orada bulamayıp, hafta sonu Türkiye sınırlarına geçip alışverişlerini yapıyorlar.”

“RAFLARDA ÜRÜN BULAMADIKLARI İÇİN TÜRKİYE'YE GELİYORLAR”

Program sunucusu Tuba Çalapverdi'nin “Türk Lirasının biraz daha döviz karşısında yenilmesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum” sözlerine ise Emine Timuçin, “Türk Lirasıyla alakalı değil, orada raflarda ürün bulamamalarından kaynaklı” yanıtını verdi.

“ALIM GÜCÜ DAHA DA ÇOĞALDI”

Bunun üzerine program sunucusu Ben bir vatandaş olarak ‘ekonomik kriz yok’ diye düşünemiyorum” ifadelerini kullandı. AKP'li Emine Timuçin ise bu sözlere şu şekilde yanıt verdi:

* “Şu an içerisinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krize girmiş bir Türkiye yok. Ortada alım gücüyle alakalı marketlerdeki sürekli artışlarla ilgili sürekli bir denge kurmaya çalışılan bir sistem var. Biz aslında Türkiye olarak tüketiciler, üreticiler ve satıcılar arasındaki açık sürekli açılıyor.

* Bizler hükümet olarak bunun üstüne gidip bu açığı kapatmaya çalışıyoruz. Aslında krizi birazda biz yapıyoruz. Bizim asgari ücretle bundan 20 yıl önce alınan ekmek sayısıyla bugün alınan ekmek sayısını gösteren oranları elimizde var. Yüz ya da bin ekmek alabiliyorsanız şimdiki asgari ücretle onun 10 bin tane alabiliyorsunuz. Alım gücü daha da çoğaldı.”

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