AKP’li Akbaşoğlu’ndan EYT tarihleri ile ilgili açıklama

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "EYT'yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “EYT’yi yasalaştıracağız. 5 adımdan 4 tanesini gerçekleştirdik. EYT’yi şubat ayı içinde yasalaştırıp, mart ayı içinde de maaşlarını almalarını gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

EYT’de tarihle ilgili farklı açıklamalar hakkında konuşan Akbaşoğlu, “EYT ile ilgili hiç bir çelişkili durum söz konusu değil. Sadece mecliste takvimlendirme ile ilgili süreç söz konusu. Şubat ayında EYT’nin yasalaşacağına tanık olacağız. Bunun dışında herhangi bir tereddüt yok” ifadelerini kullandı.

EYT’DE NE OLMUŞTU?

EYT ile ilgili düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçtiğimiz haftalarda açıklanmıştı. Yasanın meclisten geçmesinin ardından sigorta koşullarını yerine getiren, prim günü kriterini ve ödemesini sağlayanlar yaşa takılmaksınız emekli olabilecek

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak. 2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu şartlar; SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).