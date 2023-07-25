AKP’li Başkan ‘İnşallah zam gelmez’ demişti, zam geldi

Tahıl ambarı Konya'da son bir ayda üst üste gelen zamların ardından 200 gram ekmeğin fiyatı 6 liraya yükselmişti. Zammın ardından Konya'da AKP'li Karatay Belediyesi de 4 liradan satılan halk ekmeğin fiyatını 5 liraya yükseltti.

Müslüm EVCİ

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Türkiye’nin hububat deposu olarak bilinen Konya’da ekmek fiyatlarına son bir ayda iki kez zam gelmiş ve 200 gram ekmeğin fiyatı 6 liraya yükselmişti.

AKP’Lİ BELEDİYEDEN HALK EKMEĞE ZAM

Kentte ekmeğe gelen zamma bir yenisi daha eklendi. AKP’li Karatay Belediyesi dar gelirlinin ekmeği olarak bilinen halk ekmeğe zam yaptı. Zammın ardından 4 liraya satılan halk ekmeğin fiyatı 5 liraya yükseldi.

“BİZ OLMASAK EKMEĞİN FİYATI DAHA YUKARDA OLURDU”

Önünde uzun kuyruklar oluşmasıyla gündeme gelen halk ekmeğe ilişkin 7 Temmuz 2023 tarihinde açıklama yapan AKP’li Belediye Başkanı Hasan Kılca, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Glutensiz ekmek noktalarımızı artırdık. Şu an Konya'da en ucuz en kaliteli ekmek Karatay Halk Ekmek. İddia ediyorum, biz olmasaydık ekmeğin fiyatı daha yukarılarda olurdu. Şu anda 4 TL olarak satılıyor. İnşallah bu rakam artmaz diye ümit ediyoruz.”

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