AKP’li belediyeden halk ekmeğe yüzde 70 zam

Manisa’da halka daha ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için AKP’li Yunusemre Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeğe yüzde 70 oranında zam yapıldı. 3,5 TL’ye satılan ekmek son zamla birlikte 6 TL’ye satılmaya başladı.

İlker KILIÇASLAN

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Un, elektrik, maya gibi girdi maliyetlerinin son bir yıl içerisinde artması sebebiyle birçok ilde olduğu gibi fırıncılar Manisa'da da geçtiğimiz hafta ekmeğe zam yaptı.

Manisa'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası kendisine üye fırınlarda 200 gram ekmeğin 7 TL'den satılmaya başlanırken, Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı fırıncılar ise 210 gram ekmeğin fiyatını 7.5 TL'ye satmaya başladı.

3,5 TL İLE BAŞLADI, 6 TL'YE ÇIKARILDI

Manisa'da AKP'li Yunusemre Belediyesi, halka daha ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak amacıyla geçtiğimiz Mart ayı sonunda kendi bünyesinde Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikası(YUN-EK) kurarak ekmek üretimine başladı. Yunusemre ilçesindeki 12 mahallede belediyeye bağlı oluşturulan büfelerde 220 gramlık Halk Ekmek 3,5 TL'ye vatandaşa satışa sunulmaya başladı.

Halk Ekmek fabrikası ziyaretinde ekmek ile poz veren AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi ise, günde 5 bin ekmek üreteceklerini belirterek, “Ramazan ayı itibariyle daha önce hazırlığını yaptığımız halk ekmek çalışmasına bugün başladık. YUN-EK yani Yunusemre Belediyesi Ekmek Fabrikası olarak halk ekmeği üreteceğiz. 12 mahallemizde bunları satışa sunacağız. 220 gram ekmek 3.50 TL'den satışa sunulacak. Özellikle alım gücü kısıtlı olan vatandaşlarımız buran alışveriş yapabilir.” ifadelerini kullanmıştı.

Fabrikanın üretime başladığı günden bu zamana kadar geçen 3,5 aylık sürenin ardından hayata geçirilen uygulamada 3,5'TL'lik halk emeğin fiyatına yüzde 70 oranında zam yapılarak 6 TL'ye yükseltildi.

“HALKIN EKMEĞİ OLMAKTAN ÇIKTI”

AKP'li Yunusemre Belediyesi tarafından üretilen halk ekmeğe yapılan yüzde 70'lik zammı eleştiren CHP Yunusemre İlçe Belediye Başkanı Av.Yalçın Arcak, yapılan zammın kabul edilebilir oranda olmadığını dile getirdi.

CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av. Arcak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Seçimleri kazanabilmek için bol keseden dağıtan AKP iktidarı, hazineyi tam takır kuru bakır haline getirdi. Seçimlerden sonrada bunun faturası vatandaşa kesilmeye başladı. Neredeyse her gün iğneden ipliğe zam yapılıyor.

Şimdi de bu zamlardan AKP'li Yunusemre Belediyesi'nin ürettiği halk ekmekte nasibini aldı. 3,5 TL'ye satılan ve halka ucuz ekmek temini sağlamak için üretilen halk ekmeğe yüzde 70 oranında zam yapılarak 6 TL'ye yükseltildi. Zaten şuanda kentte ekmek 7 TL ile 7,5 TL arasında satılıyor. Belediye ise ucuz diye 6 TL'ye halk ekmek satıyor.

Peki bunun neresi halka ucuz ekmek sağlamak. Bu zamdan sonra artık halk etmek halkın ekmeği olmaktan çıktı. Bundan sonra halka ucuz ekmek hizmeti sunuyoruz diye kimse halkının gözünü boyayamaz. AKP'li Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'ye bir an önce bu yanlıştan dönmesini bekliyoruz. Önüne halk ifadesini kullandığınız ekmeği dar gelirli vatandaşımıza ucuz satılmasını talep ediyoruz.”

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