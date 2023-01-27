AKP’li Elitaş’tan borç yapılandırmasına dair açıklama

Yapılandırma teklifi ile ilgili kanun teklifinin tamamlandığını açıklayan AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, ayrıca kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıldığını da duyurdu.

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AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, yapılandırma teklifi ile ilgili kanun teklifinin tamamlandığını açıkladı.

“Vatandaşlarımızın tüm borçlarını yapılandırma kapsamına aldık. Tüm vergiler, askerlik, daha önce hiç yapılandırmada yer almayan cezalar, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, madenlerden devlet hakkı gibi ne tür borç varsa yapılandırılıp ödenecek” diyen Elitaş, teklifte 31 aralık 2022’nin esas alındığını açıkladı.

Elitaş ayrıca, “Kanun metninde yurt içi ÜFE ile ilgili özel bir düzenleme yapıyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

PEŞİN ÖDEMEDE ÜFE ORANINDAN YÜZDE 90 İNDİRİM

Elitaş açıklamalarını şöyle sürdürdü;

“Faydalanmak isteyenler 30 nisan 2023 tarihinde kadar ilgili idareye başvuracak ve yapılandırılan tutarları peşin veya taksitle ödeyecek. Bu kanunda yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilebilecek. Peşin ödeme halinde yurt içi ÜFE oranından yüzde 90 indirim. İdari para cezalarında ise aslında yüzde 5 indirim uyguluyoruz” (DHA)

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