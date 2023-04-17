AKP’nin deprem rantı hız kesmiyor: 2.8 milyarlık ihale özel davetle verildi

AKP iktidarı seçime günler kala gizli kapaklı kalıcı konut ihalelerine hız verdi. İhaleler, rekabete imkan sağlayan açık usül yerine özel davetle çağrılan müteahhitlere veriliyor. Son olarak Diyarbakır'da, 2.8 milyar, Osmaniye'de 907 milyon, toplam 3.7 milyarlık liralık konut ihalesi sessiz sedasız bitirildi.

Yusuf DEMİR

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AKP iktidarı rant kapısına dönüştürdüğü yaklaşık 300 bin kalıcı konut için toplamda 400 milyar lirayı aşacak ihaleleri kapalı kapılar ardında kimselere duyurmadan jet hızıyla bitiriyor.

Son olarak 7 Nisan 2023 günü yapılan Diyarbakır’daki konut ihalesinin sonucu ihale süreci tamamen bittikten sonra Kamu İhale Kurumu’na bildirildi.

Diyarbakır’daki tam 1598 konut için yapılan ihalede de, AKP kanunun esas usül olarak öngördüğü rekabete imkan veren açık usül yerine 21b pazarlık usulünü tercih etti.

Yaklaşık maliyeti 2 milyar 804 milyon 118 bin TL olarak hesaplanan Bağlar Karacadağ mevkiinde yapılacak konutlar için 6 firma çağırıldı. İhale özel olarak davet edilen Perekler İnşaat iştiraki Nesma Yapı’ya 2 milyar 785 milyon liraya verildi.

Tam adı, “Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Karacadağ Mevki 2 Etap 1598 Adet

Konut İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” olan ihalenin sözleşmesi 13 Nisan’da imzalandı.

Buna göre 13 Nisan’da başlayacak inşaat 6 Nisan 2004’te tamamlanacak.

KAMU İHALELERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Nesma Yapı’nın bağlı bulunduğu Pekerler Grubu aldığı kamu ihaleleriyle dikkat çekiyor. Nesma Yapı, muhalefetin 5’li çete olarak nitelendirdiği müteahhitler arasında bulunan Kolin İnşaat’la birlikte Antalya 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ihalesini almıştı. Grubun aldığı bazı ihaleler şöyle:

Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi, Çekmeköy Konut İnşaatları, Erzincan 500 Yataklı Devlet Hastanesi, Uşak Devlet Hastanesi, Ordu Fatsa Devlet Hastanesi, Antalya Muratpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi…

OSMANİYE’DE MİLYARLIK GİZLİ İHALE

AKP iktidarı, Osmaniye’deki bir kalıcı konut ihalesini de sessiz sedasız tamamladığı ortaya çıktı. 987 milyon lira yaklaşık maliyet hesaplanan Osmaniye İli Düziçi İlçesi Gökçayır Mahallesi 1. Etap 534 Adet

Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesine 30 Mart günü 9 firma çağırıldı. İhale özel olarak davet edilen Eray Aktay, Hevsel Petrol ve MEP Gayrimenkul İş Ortaklığı’na 907 milyon 610 bin TL’ye verildi.

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