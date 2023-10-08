Ali Babacan’dan enflasyon uyarısı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, artan gıda fiyatlarına dair açıklamalarda bulundu. Çiftçinin, üreticinin maliyetlerinin düşürülmesi gerektiğini söyleyen Babacan, “Sadece faizi artırmakla enflasyonu düşüremezsiniz” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik durum ve yüksek enflasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Enflasyon sepetindeki en önemli ürün gıdadır” diyen Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Gıda enflasyonuna baktığımızda temelinde ne var? Tarım maliyetleri var. Tarımda biz diyoruz ki; ‘Çiftçimizin gübre, yem, tohum maliyetine destek verin. Bunun yarısını devlet olarak ödeyin' diyoruz. Biz gelseydik yapacaktık bunları ama onlar da yapabilirler şimdi. Elektriğe yüzde 20 zam geldi, maliyet de artacak tabii ki. ‘Çiftçinin mazotunu ve elektriğini daha ucuza verin' diyoruz. Şu sulama yatırımlarını bir an önce tamamlayın. Bırakın sağa sola parayı heba etmeyi. Çünkü sulama olunca verim artıyor, maliyet düşüyor.”

“PERİŞAN ETTİLER ÜLKENİN EKONOMİSİNİ”

Gıdada enflasyonu düşürmenin yolunun çiftçiyi desteklemekten geçtiğini vurgulayan Babacan şöyle devam etti:

*Çiftçinin maliyetlerini aşağı doğru çekmek gerekiyor. Bunu anlamadılar. Maliyetler artınca hem çiftçimiz eziliyor hem de vatandaşlarımız her türlü gıdayı pahalıya almak zorunda kalıyor. ‘Enflasyon yüksek, ne yapalım?

*Faizi artıralım. Faizi artırınca talep düşer, talep düşerse enflasyon düşer.' Merkez Bankası'nın faizini istediğin kadar artır. Mazot bu fiyatayken nasıl düşecek? Mısırı 5.70 TL'den 6 TL'ye çıkarıyorlar.

*Artış yüzde 5. Maliyet çıkmış yüzde 100. Gübre desen aynı, yem desen aynı, tohum desen aynı, ilaç desen aynı. Bu kafayla enflasyon düşmeyecek, içim yanıyor. Mahvettiler, perişan ettiler ülkenin ekonomisini, çok yazık.

“FAİZİ ARTIRMAKLA ENFLASYONU DÜŞÜREMEZSİNİZ”

Gıda fiyatlarındaki artışın çok yüksek olduğunu belirten Babacan, “Gıda fiyatlarına gelen zamlara katlanmak mümkün değil. Gıdada enflasyonu düşürmek için çiftçimizin üretim maliyetini azaltmak gerekiyor. Gübre, yem, su, mazot, elektrik, kredi desteğini artırmak gerekiyor. Bunu anlamıyorlar. Sadece faizi artırmakla enflasyonu düşüremezsiniz” dedi.