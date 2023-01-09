Alibaba’nın başkanından Anıtkabir’e ziyaret

1,3 trilyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın ilk 10 teknoloji şirketinden biri olan Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye’ye geldi.

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1,3 trilyon dolar ticaret hacmi ve yaklaşık 300 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın ilk 10 teknoloji şirketinden biri olan Alibaba Group Başkanı Michael Evans Türkiye'ye geldi.

Evans, stratejik yatırımcısı oldukları Trendyol'un Genel Merkezi'ni ziyaret etti.

Evans ayrıca, kamu ve özel sektör düzeyinde temaslar gerçekleştirdi. Michael Evans, Anıtkabir’e de ziyarette bulunarak, Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı ve Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Türkiye'ye yaptığı ziyareti değerlendiren Michael Evans, Türkiye'nin önemli bir lojistik ve üretim merkezi olmasının yanında bölgenin teknoloji hub’ı olduğunu ifade etti.

“Türkiye'ye 2018’de üç nedenle yatırım yaptık” diyen Evans, “Öncelikle Türkiye’nin güçlü ve çeşitlilik gösteren üretim yapısı yatırım kararımızda belirleyici oldu. İkincisi, avantajlı coğrafi konumu, kaliteli internet ve ulaştırma altyapısı Türkiye’yi yatırım yapılabilecek ülkeler arasında öne çıkardı. Türkiye’ye yatırım yapma kararını verdikten sonra yönetim kadrosuna ve teknolojik yetkinliklerine güvenebileceğimiz bir şirket arayışına girdik. Üçüncü neden ise Trendyol, tüm alternatifler içinde en öne çıkan şirket oldu. Şirketin kurucularına ve üst yönetimine duyduğumuz güvenle yatırım yaptık. Bu nedenle de yönetimi ilk günden itibaren onlara emanet ettik; bu şekilde yönetilmeye de devam edecek. Bugün iyi ki bu yatırımı yaptık diyorum” dedi.

Trendyol’un bundan sonraki hedefinin Türkiye’deki KOBİ'leri e-ihracatla tanıştırmak olacağını söyleyen Evans, “Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ve Orta Asya’ya e-ihracatta bölgenin en avantajlı ülkesi Türkiye. Trendyol’un önümüzdeki dönem e-ihracat için yapacakları, Ticaret Bakanlığı’nın İhracat Ana Planı’nda belirtilen hedeflere ulaşılmasına ciddi katkı sağlayacak. Buna ek olarak, İstanbul Havalimanı Türkiye’nin lojistik yetkinliklerinin çok iyi bir göstergesi ve e-ihracatı büyütmek için Türkiye’nin sahip olduğu çok önemli bir avantaj” dedi.