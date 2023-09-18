Alibaba, Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba, gelecek dönemde Türkiye'ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.

Sozcu.com.tr

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Çinli e-ticaret devi ve Trendyol’un ana ortağı olan Alibaba Grubu, Türkiye’ye 2 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Alibaba Grup Başkanı Michael Evans, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

2 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPACAKLAR

Şirketin “Türkiye’nin sağlam ekonomik temellerine güvendiğini” söyleyen Evans, Türkiye’ye Trendyol aracılığıyla ülkeye şimdiden 1,4 milyar dolar yatırım yaptıklarını belirtti.

Evans ayrıca, “Türkiye’ye gelecek dönemde 2 milyar dolarlık yatırım planlarını olduğunu” ifade etti. Ancak yatırımın gerçekleşeceği dönem belirtilmedi.

REKABET SORUŞTURMASI AÇILMIŞTI

Türkiye, Trendyol’a 2021’de rekabet soruşturması başlatmış, ayrıca e-ticaret şirketlerine yönelik anti-tröst düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Temmuz ayının sonlarında da Rekabet Kurumu, Trendyol’a 61,3 milyon lira para cezası vermişti.

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin toplam e-ticaret hacmi geçen yıl yüzde 109 artışla 800 milyar liranın üzerine çıktı. Bu dönemde alışverişlerin neredeyse beşte biri internet üzerinden yapıldı.