Alkollü içkilere bir zam daha

Temmuz ayı başında ÖTV ve KDV oranlarındaki artış sonrası üst üste zam gelen alkollü içkilere şimdi de maliyet zammı geldi.

Sozcu.com.tr

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Geçen ay başında ÖTV ve KDV oranlarındaki artıştan dolayı çifte zam gelen alkollü içkilere bu ay itibarıyla da maliyet zammı geldi.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş’ın sozcu.com.tr’ye ilettiği bilgiye göre, vodka çeşitleri yaklaşık yüzde 4 zamlanırken, rakıdaki zam oranı yüzde 3 ila yüzde 5 aralığında değişti.

Son zamla 70’lik bir rakının fiyatı 569 TL’den 593 TL’ye; 100’lük rakının fiyatı ise 789 TL’den 829 TL’ye ulaştı.

BİRAYA DA ZAM YOLDA

Aybaş, rakı, votka, viski ve cin çeşitlerine gelen zammın maliyet zammı olduğunu söyledi ve ilerleyen günlerde bira çeşitlerine de benzer oranlarda zam geleceğine işaret etti.

Temmuz ayı başında alkollü içki ve sigaraya gelen yüzde 14,82’lik Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı, vatandaşa yansımaya başlamıştı.

ÖTV’deki artıştan sonra tüm alkollü içkilere yüzde 15 ila 25 aralığında zam gelmiş; bunu 10 Temmuz’dan sonra bir de KDV zammı izlemişti.

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