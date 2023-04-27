Allianz Trade raporunda dikkat çeken Türkiye detayı

Allianz Trade 2023 Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye değerlendirmeleri de yer aldı. Büyüme ve enflasyon tahminleri kısmen yükseltilirken seçimlerin sonucuna dair belirsizlik olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası sigorta şirketi Allianz Trade, 2023 I. Çeyrek Ekonomik Görünüm Raporu’nu açıkladı. Rapora göre küresel büyümenin 2023’te yavaşlaması ve para politikasındaki sıkılaşmanın etkisini artırması beklenirken iş gücü piyasasının dinamikleri de yavaşlayacak.

Raporda ayrıca Türkiye değerlendirmeleri de yer aldı. Büyüme ve enflasyon tahminleri kısmen yükseltilirken seçimlerin sonucuna dair belirsizlik olduğu belirtildi.

BÜYÜME VE ENFLASYON TAHMİNİ

Allianz Trade raporunda, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de yer aldı. Türkiye ekonomisinin 2023’te yüzde 3,1, 2024’te ise 3,8 büyümesinin beklendiği belirtildi. Türkiye ekonomisi 2022’de yüzde 5,6 büyümüştü. Kurumun önceki tahminleri 2023 ve 2024 için sırasıyla yüzde 1,9 ve yüzde 3,8’di.

Raporda enflasyon tahminleri de yer aldı. Kurum, Türkiye’de 12 aylık ortalama enflasyonun 2023’te yüzde 40,9, 2024’te ise 23,9 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin etti. Kurumun önceli tahminleri 2023 ve 2024 için sırasıyla yüzde 36,1 ve yüzde 20,6 düzeyindeydi.

SEÇİM DETAYI

Raporda ayrıca yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelere yer verildi. Analistler cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının yüksek olduğunu söyledi.

Seçimlerle ilgili olarak, “2023’te izlenmesi gereken en kilit olaylar Türkiye ve İspanya seçimleri. Türkiye’de cumhurbaşkanı yeniden seçilmek için yarışıyor. Ancak sonuç belirsiz görünüyor ve seçimler ikinci tura kalabilir” ifadeleri yer aldı.

KÜRESEL ENFLASYON VE BÜYÜME TAHMİNLERİ

“2024’te, özellikle finansman koşullarının daha uzun süre daha sıkı kalacağı Avrupa’da, ılımlı bir toparlanma bekliyoruz” ifadelerinin kullanıldığı raporda 2024’te Çin’deki büyümenin hızlanacağı, ABD’de ise sınırlı artış yaşanacağı ifadeleri yer aldı.

Alianz Trade raporunda, 2023’te küresel büyümede yavaşlama gerçekleşeceği belirtildi. Büyümenin yüzde 2,2’ye gerileyeceği ve 2024 yılında ise çok sınırlı bir artışla bu oranın yüzde 2,3’e çıkacağı belirtildi.

Rapora göre, ABD, Almanya, İtalya ve İngiltere hariç, diğer büyük gelişmiş ekonomiler resesyondan korunmayı başaracak ancak gelişmekte olan piyasalar baskı altında kalacak.

Alianz Trade, gelişmekte olan ülkeler üzerindeki baskıların, özellikle emtia ithalatçıları için artan iç ve dış dengesizlikler nedeniyle artmaya devam edeceğini belirtti.

Raporda, küresel enflasyonun önümüzdeki çeyreklerde belirgin bir şekilde yavaşlayacağı ve bu yıl küresel düzeyde ortalama yüzde 6,6 olacağı belirtildi. Çekirdek enflasyon göz önüne alındığında, merkez bankalarının faiz artırımı konusunda daha ölçülü bir yaklaşım sergileme ihtimali olduğuna dikkat çekildi.

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