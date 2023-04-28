Alman ekonomisi teknik resesyondan kıl payı kurtuldu

İlk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, "üst üste iki çeyrek GSYH'de küçülme yaşanması" olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu.

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Alman ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde, alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ve artan faiz oranlarının tüketici harcamalarını baskılaması nedeniyle büyüme gösteremedi.

Almanya Federal İstatistik Ofisi’nin (Destatis) öncü verilerine göre, ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, Ocak-Mart 2023’te bir önceki çeyreğe kıyasla sıfır büyüme kaydetti. Piyasa beklentisi, Avrupa’nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisinin yüzde 0,2 büyümesi yönündeydi.

Böylece ilk çeyrekteki sıfır büyümenin ardından Alman ekonomisi, “üst üste iki çeyrek GSYH’de küçülme yaşanması” olarak ifade edilen teknik resesyona girmemiş oldu. Alman ekonomisi, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,5 küçülmüştü.

TÜKETİCİ HARCAMALARININ AZALMASI BÜYÜMEYİ YAVAŞLATTI

Çeyreklik bazda büyümeye olumlu katkı; yatırımlar ve ihracattan geldi.

İlk çeyrekte yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücünün düşmesi sonucu tüketici harcamalarının azalması büyümeyi yavaşlattı.

İlk çeyrekte takvim etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı da eksi yüzde 1 oldu.

Alman ekonomisi, Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkan dar boğazlar hafiflese de faizlerin yükselmesi, ekonomiye güvenin azalması ve alışılmışın dışındaki yüksek enflasyon ortamında tüketicilerin satın alma gücünün düşmesi sonucu talepte yaşanan durgunluktan olumsuz etkileniyor.

Alman hükümeti, ekonomide bu yıl yüzde 0,2 büyüme bekliyor. Önde gelen Alman ekonomi enstitüleri ise ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,3 büyümesini öngörüyor. (AA)

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