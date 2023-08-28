Alman hükümeti çocuklara temel geçim güvencesinde anlaştı

Alman hükümet ortakları, aylar süren anlaşmazlıkların ardından çocuklara "temel geçim güvencesi" sağlanması konusunda uzlaşmaya vardı.

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Alman hükümet ortakları, aylar süren anlaşmazlıkların ardından çocuklara “temel geçim güvencesi” sağlanması konusunda uzlaşmaya vardı.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti’nin (FDP) oluşturduğu koalisyon hükümeti, farklı partiler tarafından yönetilen bakanlıklar arasında temel çocuk yardımı ödeme planına ilişkin maliyetler konusunda politikadaki son çıkmazı aştı.

Aile Bakanı Lisa Paus, Maliye Bakanı Christian Lindner ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil, başkent Berlin'de düzenledikleri ortak basın toplantısında, ülkede çocuklara temel geçim güvencesi konusunda haftalarca süren tartışmaların ardından ilerleme kaydedildiğini duyurdu.

2,4 MİLYAR EURO’LUK EK HARCAMA PLANI

Paus, Alman hükümetinin 2025’ten itibaren “Temel Çocuk Güvenliği Yasa Taslağı” kapsamında çocuk yardımı için yaklaşık 2,4 milyar Euro’luk ek harcama planladığını belirterek, “Uzun yıllar süren siyasi tartışmaların ardından, çocuk yardımı ödemelerine federal hükümet çözüm buldu. Ve bundan gurur duyabiliriz” ifadesini kullandı.

Çocuklara temel geçim güvencesi konusunda hükümet ortakları arasındaki görüşmeleri “zorlu” ve “yapıcı” olduğunu belirten Paus, varılan anlaşmayı Almanya'da “yılların en kapsamlı sosyal politika reformu” olarak nitelendirdi.

Paus, “Çocuk yardımı ödemeleri Almanya'da çocuk yoksulluğuyla etkili bir şekilde mücadele etmenin merkezi yanıtıdır” ifadesini kullandı.

AİLEDEN BAĞIMSIZ OLARAK GARANTİ GELİR

Anlaşmaya göre, ailelere, gelirlerinden bağımsız olarak, sahip oldukları çocuk için garanti edilen bir gelir olacak. Bunun yanında çocukların yaşı ve ailenin gelir durumuna göre çocukların okul harcamalarını kapsayan ek ödemeler yapılacak.

Aile Bakanı Lisa Paus ve Maliye Bakanı Christian Lindner, çocuk yardımına ilişkin aylardır ne kadar ek para ayrılması gerektiği konusunda tartışıyorlardı.

Lisa Paus, düşük gelirli aileler için fonların artırılmasını talep ederken, Lindner yalnızca sınırlı fonun mevcut olduğunu dile getiriyordu. İki bakan arasındaki ek çocuk yardımı konusunda anlaşmazlıklar diğer politika alanlarına da sıçramıştı.

Paus, ağustos başında Lindner’in şirketler için vergi indirimleri içeren bir tasarısını engellemişti.

Bu arada, Almanya’da doğum oranları son yıllarda düşük kalırken, hükümet ülkede daha fazla doğum için kreş hizmetlerinin genişletilmesi gibi çeşitli politikalar geliştiriyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller Partisi ve Hür Demokrat Parti (FDP) 2021'de hükümeti kurarken, çocuk yardımı politikasında reform sözü vermiş ancak daha sonra miktarlar ve zaman çizelgesi üzerinde partiler arasında anlaşma olmamıştı. (AA)